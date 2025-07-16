中國片面啟用W121航路 國台辦稱無需與台方協商

中國民航局6日片面宣布啟用M503航線W121銜接航路。國台辦發言人陳斌華今天表示，啟用該航路是民航空域管理的常規工作，符合國際民航組織規範，無需與台方協商。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，陳斌華在回答媒體提問時表示，M503航線在上海飛行情報區內，啟用M503航線W121銜接航路，是中國大陸民航空域管理的一項常規工作，符合國際民航組織規範，無需與台方協商。

中國民航局6日片面宣布啟用M503航線W121銜接航路，大陸國台辦宣稱此舉是為緩解有關地區航班增長壓力。陸委會當天表示，這是不尊重兩岸共識及台灣民意，增加兩岸及區域不安，從現實情況來看也不見啟用此航路的正當性，要求陸方儘速與台灣方面協商。

陸委會在10日的例行記者會上表示，以這次W121航路來說，陸方是在前一天透過既有聯繫機制與台灣民航單位片面通知，台灣收到後即表達不同意，希望有所協商，但大陸方面並沒有回應。

另，由金門縣政府舉辦的「2025金門海上長泳」與「第13屆金廈泳渡接力公開賽」，原訂7月26日至27日舉行。近期傳出金廈泳渡因牽涉統戰疑雲，今年恐停辦。金門縣副縣長李文良今早表示，至今未收到金廈泳渡陸方選手入境許可，「因此只能遺憾宣布無法繼續舉辦下去」。

有媒體提問，對於台灣稱將審慎評估是否有辦理的必要，有何評論。陳斌華表示，「廈金海峽橫渡活動」是群眾體育活動，已連續舉辦多年，深受兩岸民眾喜愛和歡迎。第13屆「廈金海峽橫渡活動」原定7月26日舉行，兩岸數百名參賽者已準備就緒，廈門和金門有關方面也作了精心準備。