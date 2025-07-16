漢翔等8家台灣實體遭陸出口管制 陸國台辦：合理合法 正當必要

大陸商務部日前將8家台灣實體列入出口兩用物項管制管控名單。大陸國台辦發言人陳斌華16日表示，漢翔等8家台灣實體蓄意配合「台獨」分裂勢力「以武謀獨」，事實清楚、證據確鑿，將它們列入出口管制管控名單，是合理合法，正當必要。

例行記者會上，陳斌華就此事回應反問：究竟是誰在大肆謀「獨」挑釁，破壞台海和平穩定？是誰在違背台灣社會主流民意，阻撓限制兩岸交流合作？又是誰「唯美是從」、「賣台求榮」，大搞「脫鉤斷鏈」，損害兩岸經貿合作？「兩岸同胞看得很清楚，民進黨當局無從抵賴。」

陳斌華強調，漢翔航空工業股份有限公司等8家台灣地區實體蓄意配合「台獨」分裂勢力「以武謀獨」，事實清楚、證據確鑿，將它們列入出口管制管控名單，是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措，是維護兩岸經貿交流合作正常秩序，和兩岸同胞利益福祉的正義行動，合理合法，正當必要。

8家實體包含漢翔航空、經緯航太、中山科學研究院、仲碩科技、國際造船、中信造船、龍德造船、攻衛股份。