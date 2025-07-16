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批賴清德「團結十講」 陸國台辦：錯漏百出的「台獨」歪理邪說大雜燴

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
賴清德總統的「團結十講」目前僅進行到第4場。聯合報系資料照片
賴清德總統的「團結十講」目前僅進行到第4場。聯合報系資料照片

賴清德總統的「團結十講」目前僅舉行4場，內容引發多方討論。大陸國台辦發言人陳斌華16日被問到此事時表示，所謂「團結十講」充斥著謊言與欺騙、敵意與挑釁，刻意扭曲、割裂歷史，七拼八湊、大肆兜售「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，可謂錯漏百出的「台獨」歪理邪說大雜燴，和蠱惑人心的「台獨」社會動員。

陳斌華指出，這充分表明，賴清德「台獨」本性冥頑不化，充分證明其是不折不扣的「和平破壞者」、徹頭徹尾的「戰爭販賣者」、名副其實的「麻煩製造者」。

陳斌華還表示，當前台海局勢緊張動盪的根源，是民進黨當局和賴清德頑固堅持「台獨」立場、不斷進行謀「獨」挑釁，在「台獨」分裂的邪路上一條道走到黑。

陳斌華稱，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，「我們絕不允許『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。任何分裂祖國的勢力和行徑，必將遭到全中國人民的迎頭痛擊！」

陳斌華 賴清德 台獨

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