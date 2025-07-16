沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

大陸國台辦日前宣布，對民進黨立委沈伯洋父親沈土城所經營的兆億公司實施懲戒。大陸國台辦16日上午例行記者會上，發言人陳斌華證實，沈父公司已被大陸海關廢止其登記註冊。

記者會上，大陸中央廣播電視總台「台海之聲」和「看台海」新媒體記者提問，大陸海關總署近日廢止了1家名為"Sicuens International CO. LTD "的企業在海關的登記註冊，指這家企業據說就是沈伯洋父親沈土城的兆億有限公司改頭換面註冊的。請問是否屬實？

陳斌華回應，這家註冊地為台灣的公司相關資訊，與台灣兆億有限公司一致，大陸海關已廢止其登記註冊。他指，這是依法對台獨頑固分子的關聯企業實施懲戒，是對台獨勢力謀「獨」挑釁的有力懲戒和堅決打擊。「我們決不允許有人一邊在大陸賺錢，一邊支援『台獨』分裂活動。如果『台獨』分子誤判形勢、一意孤行，只會付出更慘痛的代價。」

由於我國安局認為這是大陸首次透過「跨境鎮壓」，直接攻擊特定民意代表，是「踩台灣民主的紅線」。陳斌華回應，台獨頑固分子本人借「獨」斂財，其家屬從兩岸貿易中獲利。「這樣的害群之馬、無恥之徒，被依法懲戒，被輿論揭露抨擊，完全是咎由自取。」

陳斌華還稱，台獨頑固分子一方面謀「獨」挑釁言論囂張、態度倡狂，打著抗中保台的旗號攻擊抹黑兩岸交流合作；另一方面虛偽雙標、唯利是圖，本人借「獨」斂財，其家屬從兩岸貿易中獲利。

陳斌華在記者會上表示，台灣是中國的一部分，國家絕不允許「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，合情合理合法。

他指，民進黨當局在島內蓄意羅織罪名、打壓異己，大搞「綠色恐怖」；「台獨」頑固分子涉「獨」言行惡劣，謀「獨」活動猖獗。「他們同流合污、沆瀣一氣，『假民主、真獨裁』，所作所為完全違背民主精神、嚴重侵犯基本人權，有何顏面奢談民主？」

6月5日，大陸國台辦發言人朱鳳蓮宣布，對台獨頑固分子、民進黨立委沈伯洋關聯企業予以懲戒，禁止其父親沈土城經營的兆億有限公司與大陸進行任何往來。新華社當時報導，經查「台獨」頑固分子沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與中國某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。