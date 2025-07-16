王毅不點名批美「一己私利凌駕國際公利」 定義新型國際關係該有樣子

大陸外交部長王毅15日不點名批評美國，把一己私利凌駕於國際公利之上，呼籲上海合作組織宣導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。他並以「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展」，定義新型國際關係該有的樣子。

大陸外交部官網發布，王毅15日在天津主持上合組織成員國外長理事會會議。白俄羅斯、印度、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克、烏茲別克等成員國外長出席。

王毅會上指出，上合組織成立24年來，發展勢頭穩健向好、合作領域不斷拓寬、國際聲望持續提升、戰略價值更加突出，成為成員國維護地區穩定、實現共同發展的可靠依託。

王毅表示，當前百年變局加速演進，動盪變革交織共振；世界多極化、經濟全球化深入發展，全球南方壯大。同時霸權強權則倒行逆施，保護主義逆流湧動，地區衝突此起彼伏。新形勢下，成員國要本著對歷史、對未來負責任的態度，就加強上合組織建設形成進一步共識。

王毅呼籲上合組織成員國安危共擔，夯實安全基石。他指出，地區「三股勢力」（暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力）持續作亂，新威脅新挑戰層出不窮，安全形勢依舊複雜嚴峻，上合組織需要有力應對。

王毅表示，北京對中東局勢深表關切，並不點名批評美國和以色列武力侵犯伊朗主權和安全，明顯違反國際法，衝擊國際核不擴散體系。他指出，阿富汗是上合組織重要一員，要幫助喀布爾重建發展，標本兼治實現長治久安。

王毅提到，發展是硬道理，是解決所有問題的總鑰匙。上合組織要充分挖掘潛能，強化產業鏈、穩定供應鏈、提升價值鏈，打造經貿投資、互聯互通、科技創新、綠色產業、數字經濟增長點，實現「一個也不掉隊」的可持續發展。

王毅表示，周邊是各國安身立命之地、發展繁榮之基；親望親好，鄰望鄰好，成就鄰居就是幫助自己，親仁善鄰應該成為成員國的共同遵循。他介紹，大陸今年4月召開中央周邊工作會議，確定大陸將以睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共為理念方針，致力於同周邊國家建設和平、安寧、繁榮、美麗、友好家園。

王毅會上也批評個別國家把一己私利凌駕於國際公利之上，損害國際社會的共同利益。他呼籲上合組織以聯合國成立80周年為契機，堅定維護聯合國權威和作用，宣導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，弘揚全人類共同價值，維護好成員國正當權益，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

會後，王毅與上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫共同會見記者時宣布，上合組織峰會將於8月31日至9月1日在天津舉辦，這是大陸輪值主席國工作的重中之重。屆時20多國領導人和10個國際組織負責人將出席峰會相關活動。