澳門議會12名候選人被指不擁護基本法 未能參選

澳門第8屆立法會選舉將於9月14日舉行，選舉管理委員會昨天日宣布，有兩組、一共12人的直選參選名單被取消資格，因為他們被裁定「不擁護基本法」、「不效忠澳門」。

據公布，遭取消參選資格的候選人分別來自「澳門創建民生力量」和「傳新力量」兩張候選名單，各有6名候選人，其中「傳新力量」的林宇滔為現任議員。

澳門當局去年修改了立法會選舉法，以及「完善了候選人資格審查程序」，目的是在法律制度上落實「愛國者治澳」原則；修改後的選舉法規定，維護國家安全委負責判斷候選人是否擁護基本法和效忠澳門，並就不符合者向選管會提出審查意見書。

選管會指出，按照國安委的審查意見書，「澳門創建民生力量」和「傳新力量」兩張候選名單的候選人「不擁護基本法」、「不效忠澳門」，因此，選管會按照相關規定，取消他們的參選資格。