澳門議會12名候選人被指不擁護基本法 未能參選
澳門第8屆立法會選舉將於9月14日舉行，選舉管理委員會昨天日宣布，有兩組、一共12人的直選參選名單被取消資格，因為他們被裁定「不擁護基本法」、「不效忠澳門」。
據公布，遭取消參選資格的候選人分別來自「澳門創建民生力量」和「傳新力量」兩張候選名單，各有6名候選人，其中「傳新力量」的林宇滔為現任議員。
澳門當局去年修改了立法會選舉法，以及「完善了候選人資格審查程序」，目的是在法律制度上落實「愛國者治澳」原則；修改後的選舉法規定，維護國家安全委負責判斷候選人是否擁護基本法和效忠澳門，並就不符合者向選管會提出審查意見書。
選管會指出，按照國安委的審查意見書，「澳門創建民生力量」和「傳新力量」兩張候選名單的候選人「不擁護基本法」、「不效忠澳門」，因此，選管會按照相關規定，取消他們的參選資格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言