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鏈博會開幕當天釋重要訊息？習近平專文 稱反對單邊制裁和貿易壁壘

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
第3屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）16日在北京開幕。中共主要理論刊物「求是」雜誌同天發表大陸國家主席習近平的重要文章，公開反對單邊制裁和貿易壁壘，重申在國際經濟環境變得更加保護主義的背景下，中國大陸支持全球化。美聯社
第3屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）16日在北京開幕。中共主要理論刊物「求是」雜誌同天發表大陸國家主席習近平的重要文章，公開反對單邊制裁和貿易壁壘，重申在國際經濟環境變得更加保護主義的背景下，中國大陸支持全球化。美聯社

第3屆中國國際供應鏈促進博覽會16日在北京開幕。中共主要理論刊物「求是」雜誌，16日發表了大陸國家主席習近平的重要文章，公開反對單邊制裁和貿易壁壘，重申在國際經濟環境變得更加保護主義的背景下，中國大陸支持全球化。

香港南華早報報導，「求是」雜誌16日發表習近平的重要文章，該文彙編了習近平自2012年以來就這一話題發表的言論。這篇題為「堅定不移推進高水平對外開放」的文章發表之際，大陸繼續宣稱自己是自由貿易的捍衛者，與美國總統川普的政策形成鮮明對比。

習近平寫道，「當前，單邊主義、保護主義抬頭，多邊主義和自由貿易面臨嚴峻挑戰」，他指中國大陸堅持經濟全球化正確方向，推動貿易和投資自由化，反對保護主義，反對築牆和壁壘，拒絕單邊制裁和極限施壓。

習近平還誓言要維護「真正的多邊主義」，推動「包容普惠的經濟全球化」。該文章發布於第3屆鏈博會開幕當天，南華早報認為，這一時機似乎是經過深思熟慮。

據主辦方介紹，為期5天的博覽會將吸引來自75個國家、地區和國際組織的651家企業和機構參展。一些全球知名企業家預計將出席，其中包括輝達執行長黃仁勳。據估計，外國參會者占所有參會者的35%，其中一半來自美國和歐洲。

隨著全球貿易前景愈發不確定，世界三大經濟體之間的關係依然緊張。儘管近幾個月來華盛頓和北京的關係略有緩和，但大陸輸美商品的實際關稅稅率仍然超過40%。北京和布魯塞爾還計劃下周舉行峰會，以解決貿易爭端。

文章提到，陸方官員雖常譴責貿易壁壘，不過很少點名指出哪個或哪些國家應承擔責任。大陸外交部發言人林劍在15日記者會上表示，「我想指出的是，中方一貫堅決反對將科技和經貿問題政治化、工具化和武器化。」

大陸官方公布今年上半年GDP增長率為5.3%，強於預期，但分析師預計下半年大陸經濟將面臨更多阻力，其中貿易將發揮重要作用。

匯豐銀行15日在一份報告中表示，「積極的一面是，由於出口強於預期以及美國暫停徵收關稅，工業生產超出預期。然而，前景仍充滿陰雲，因為貿易不確定性可能會持續存在，而要求進行更多結構性調整以平衡供需可能意味著短期內經濟增長將受到打擊。」

習近平 北京

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