快訊

你也是嗎？ChatGPT又全球大當機！網友氣炸：總是在上班壞掉

財經記者潛入詐騙LINE群 親身體驗假投顧周旋套路3部曲

周曉涵戀愛ing？「罪後真相」導演陳奕甫進出香閨爆過夜情

26日金廈泳渡確定停辦！金門海上長泳27日登場 陸籍人士專案入境

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
已有16年歷史的兩岸官辦體育盛會「金廈泳渡」，原定本月26日舉辦，陸委會日前稱涉水域安全問題，目前已確定今年停辦。本報資料照片
已有16年歷史的兩岸官辦體育盛會「金廈泳渡」，原定本月26日舉辦，陸委會日前稱涉水域安全問題，目前已確定今年停辦。本報資料照片

金門縣政府原訂於本月26日舉辦的第13屆金廈泳渡活動，因中國大陸籍參賽選手與教練團無法取得中央核准入境許可，確定停辦，縣府今日正式對外說明，對無法延續這項長達十餘年的體育交流賽事表達遺憾；不過據了解，雖然金廈泳渡無法舉行，至於27日舉辦的第22屆金門海上長泳活動，因屬金門縣府主辦、活動範圍也屬我方海域，教育部體育署已核准陸籍人士專案入境，活動將如期舉行。

金門縣副縣長李文良今天在受訪時指出，今年金廈泳渡由陸方主辦，金門方面協助接待，陸籍選手原計畫由海上方式入境，需經中央政府專案核准，方能進入台灣水域參賽。金門縣政府先後於5月28日與6月20日，兩度函報陸籍人員名冊予教育部體育署審核，但最終未獲准許，導致選手無法辦妥入境手續，「目前為止沒有收到中央發給的入境許可，因此只能遺憾宣布，今年活動無法辦理。」

李文良說，這項公開水域賽事每年吸引約200名兩岸優秀泳士參與，另有80至90名行政工作人員與隨行官員投入支援，此次停辦對相關人員及金門地方經濟均帶來衝擊。他表示，泳渡活動不僅具備一定體育難度，也早已建立品牌口碑與社會知名度，許多選手視其為重要交流舞台，「當然會有經費損失，但我們更關心的是金門未來整體發展，希望這是單一事件，不要成為常態。」

針對記者詢問活動停辦的癥結點？李文良說，這部分陸委會日前在例行記者會已對事件做出說明，縣府表示尊重。他強調，金門縣政府將持續與中央保持溝通，盼未來能取得更多支持與理解，爭取體育活動與民間交流的空間，畢竟很多事情地方做不到，必須依靠中央協助。

至於部分已計畫來金的台灣選手，縣府仍依原計畫落地接待，並向教練團與選手說明停辦原因，獲得諒解。至於7月27日舉辦的第22屆金門海上長泳活動，則因屬縣府主辦、活動範圍也屬我方海域，教育部體育署已核准陸籍人士專案入境，活動將如期舉行。

教育處長孫麗琪則表示，所有活動都希望用體育交流，促進正向互動，她也提及，所有的辛苦，我不會因為這次無法辦理，就覺得沒有任何效用，每次都有不同的經驗值累積，她強調對未來充滿希望，相信經由努力，會讓活動的樣貌有不同的展現。

副縣長李文良表示，希望這次僅是單一事件，未來還是能持續辦理，他覺得可能要思考不單是事件帶來的損失，也要思考金門未來發展。記者蔡家蓁／攝影
副縣長李文良表示，希望這次僅是單一事件，未來還是能持續辦理，他覺得可能要思考不單是事件帶來的損失，也要思考金門未來發展。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府一早針對金廈泳渡活動停辦，由副縣長李文良（中）正式對外做出說明。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府一早針對金廈泳渡活動停辦，由副縣長李文良（中）正式對外做出說明。記者蔡家蓁／攝影
教育處長孫麗琪則表示，雖然泳渡活動無法辦理，但這些年來的努力並未白費，每一屆活動都累積寶貴經驗，也讓縣府對未來仍充滿希望，將持續以體育交流為橋梁，促進兩岸正向互動。記者蔡家蓁／攝影
教育處長孫麗琪則表示，雖然泳渡活動無法辦理，但這些年來的努力並未白費，每一屆活動都累積寶貴經驗，也讓縣府對未來仍充滿希望，將持續以體育交流為橋梁，促進兩岸正向互動。記者蔡家蓁／攝影

體育 金門 教育部

延伸閱讀

金廈泳渡無法舉辦 金縣府：遺憾但尊重中央決定

金廈泳渡可能停辦 金門縣府重申配合辦理立場

陸委會定調不建議辦金廈泳渡 金門縣府表態了

金廈泳渡恐停辦 金縣府：待收公文後配合辦理

相關新聞

26日金廈泳渡確定停辦！金門海上長泳27日登場 陸籍人士專案入境

金門縣政府原訂於本月26日舉辦的第13屆金廈泳渡活動，因中國大陸籍參賽選手與教練團無法取得中央核准入境許可，確定停辦，縣...

鏈博會開幕當天釋重要訊息？習近平專文 稱反對單邊制裁和貿易壁壘

第3屆中國國際供應鏈促進博覽會16日在北京開幕。中共主要理論刊物「求是」雜誌，16日發表了大陸國家主席習近平的重要文章，...

會晤哈薩克副總理 陸外長：始終把哈薩克置於周邊外交重要位置

大陸外交部長王毅15日與哈薩克副總理兼外長努爾特列烏會面時強調，中國大陸始終把哈薩克置於周邊外交的重要位置，願同哈薩克一...

春哥侃陸／中國經濟下半年需求崩潰？ 解析3大論點和3大會議

中共正為上半年盤點，經濟層面本周將發布半年外貿進出口數據、半年宏觀經濟數據；政治層面有中紀委的半年反腐數據；政經結合的還有7月底中共中央政治局會議等。各方高度關注下半年中國政經走向，聯合報香港資深特派員李春深入解析目前大陸經濟界具代表性「需求崩潰」論、「未雨綢繆」論、「再平衡」論，究竟由何而來、由誰發表？另外下半年還有3場會議，其政治影響可能更加長遠…

陸相隔10年再開中央城市工作會議 要建韌性城市

時隔十年，中共再開「中央城市工作會議」，會議部署未來城市工作七方面重點任務。中共總書記習近平出席這次會議並發表談話，其餘...

習近平會澳總理 籲維護多邊主義、未談達爾文港

大陸國家主席習近平昨在北京會見澳洲總理艾班尼斯，提出雙方要共同應對風險挑戰，面對變亂交織的國際形勢，各國要共同維護多邊主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。