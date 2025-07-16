26日金廈泳渡確定停辦！金門海上長泳27日登場 陸籍人士專案入境

金門縣政府原訂於本月26日舉辦的第13屆金廈泳渡活動，因中國大陸籍參賽選手與教練團無法取得中央核准入境許可，確定停辦，縣府今日正式對外說明，對無法延續這項長達十餘年的體育交流賽事表達遺憾；不過據了解，雖然金廈泳渡無法舉行，至於27日舉辦的第22屆金門海上長泳活動，因屬金門縣府主辦、活動範圍也屬我方海域，教育部體育署已核准陸籍人士專案入境，活動將如期舉行。

金門縣副縣長李文良今天在受訪時指出，今年金廈泳渡由陸方主辦，金門方面協助接待，陸籍選手原計畫由海上方式入境，需經中央政府專案核准，方能進入台灣水域參賽。金門縣政府先後於5月28日與6月20日，兩度函報陸籍人員名冊予教育部體育署審核，但最終未獲准許，導致選手無法辦妥入境手續，「目前為止沒有收到中央發給的入境許可，因此只能遺憾宣布，今年活動無法辦理。」

李文良說，這項公開水域賽事每年吸引約200名兩岸優秀泳士參與，另有80至90名行政工作人員與隨行官員投入支援，此次停辦對相關人員及金門地方經濟均帶來衝擊。他表示，泳渡活動不僅具備一定體育難度，也早已建立品牌口碑與社會知名度，許多選手視其為重要交流舞台，「當然會有經費損失，但我們更關心的是金門未來整體發展，希望這是單一事件，不要成為常態。」

針對記者詢問活動停辦的癥結點？李文良說，這部分陸委會日前在例行記者會已對事件做出說明，縣府表示尊重。他強調，金門縣政府將持續與中央保持溝通，盼未來能取得更多支持與理解，爭取體育活動與民間交流的空間，畢竟很多事情地方做不到，必須依靠中央協助。

至於部分已計畫來金的台灣選手，縣府仍依原計畫落地接待，並向教練團與選手說明停辦原因，獲得諒解。至於7月27日舉辦的第22屆金門海上長泳活動，則因屬縣府主辦、活動範圍也屬我方海域，教育部體育署已核准陸籍人士專案入境，活動將如期舉行。