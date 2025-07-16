會晤哈薩克副總理 陸外長：始終把哈薩克置於周邊外交重要位置

大陸外交部長王毅15日與哈薩克副總理兼外長努爾特列烏會面時強調，中國大陸始終把哈薩克置於周邊外交的重要位置，願同哈薩克一道，堅定相互支持。

新華社報導，王毅15日在天津與努爾特列烏會面時表示，哈薩克上個月成功主辦第2屆中國—中亞峰會，大陸國家主席習近平和哈薩克總統托卡葉夫進行深入友好的戰略溝通。兩國元首的牢固互信和深厚友誼為中哈關係行穩致遠，提供堅實戰略保障。

王毅形容，中哈是高度互信的好鄰居、同舟共濟的好朋友、互利共贏的好夥伴。

他指出，在兩國元首親自擘畫下，中哈關係正處於歷史最好時期。大陸始終把哈薩克置於周邊外交的重要位置，願同哈薩克一道，堅定相互支持，夯實政治互信，打造更多合作新亮點，開闢兩國關係新前景。

努爾特列烏祝賀中方成功舉辦上合組織外長會，表示哈方完全支持中方所提各項合作倡議，願為天津峰會順利舉行作出積極貢獻。大陸是哈薩克的友好鄰邦、親密朋友和可信賴夥伴。在兩國元首指引下，哈中永久全面戰略夥伴關係提升到新水準、邁上了新台階。

他指，哈方願同中方落實好兩國元首共識，籌備好高層交往，深化經貿、投資、能源、鐵路、工業園區建設等領域互利合作，密切人文交流，推動雙邊關係不斷向前發展。

新華社報導，習近平在6月16日赴哈薩克出席中國—中亞峰會。當天下午習近平在阿斯坦納總統府與托卡葉夫舉行會談中強調，面對變亂交織的國際形勢，中哈雙方要踐行真正的多邊主義，旗幟鮮明維護廣大發展中國家共同利益。