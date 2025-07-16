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陸相隔10年再開中央城市工作會議 要建韌性城市
時隔十年，中共再開「中央城市工作會議」，會議部署未來城市工作七方面重點任務。中共總書記習近平出席這次會議並發表談話，其餘六名政治局常委皆出席。
據新華社報導，中央城市工作會議七月十四日至十五日在北京舉行，提出建設創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市新目標。
會議部署未來城市工作七方面重點任務，包括著力優化現代化城市體系，繼續推進農業轉移人口市民化，促進大中小城市和小城鎮協調發展；建設富有活力的創新城市，培育創新生態，依靠改革開放增強城市動能；建設舒適便利的宜居城市，穩步推進城中村和危舊房改造，大力發展生活性服務業；建設綠色低碳的美麗城市，採取更有效措施解決城市空氣治理、飲用水源地保護、新汙染物治理等方面問題。
以及著力建設安全可靠的韌性城市，推進基礎設施生命線安全工程建設，加快老舊管線升級，強化自然災害防治。
中共建政後在此之前僅召開過四次中央層級城市工作會議。
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