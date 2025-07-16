習近平會澳總理 籲維護多邊主義、未談達爾文港

大陸國家主席習近平昨在北京會見澳洲總理艾班尼斯，提出雙方要共同應對風險挑戰，面對變亂交織的國際形勢，各國要共同維護多邊主義和自由貿易。

據新華社，習近平昨於北京人民大會堂與艾班尼斯會見。習表示中澳關係來走出低谷、實現轉圜，「這給我們最大的啟示是，堅持平等相待、求同存異、互利合作符合中澳兩國和兩國人民根本利益」。

陸方通稿指，艾班尼斯表示，堅持一個中國政策，不支持台獨，從不尋求與中國大陸經濟脫鉤。

綜合外電消息，艾班尼斯向媒體表示，他向習近平提及了澳籍華裔作家楊恆均案及共艦在澳洲塔斯曼海域演習等議題，針對後者，他說這雖符合國際法，「但我們對通知及其發生的方式感到擔憂，包括實彈演習」。據其所述習近平回應稱，「中國參與演習，就像澳洲參與演習一樣」。而雙方並未討論達爾文港議題。

大陸總理李強昨下午與艾班尼斯舉行總理年度會晤。會談後雙方簽署貿易、海關、檢驗、檢疫、農業等多項合作文件，並發表聯合成果聲明。

習晤俄外長 談普亭訪陸

上海合作組織成員國外長會昨於天津舉行前，習近平先在北京集體會見與會各國外長，隨後與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行單獨會晤。拉夫羅夫轉達普亭的問候，並就普亭不久後的訪陸行與中方討論。

新華社報導，習近平指，中俄要團結全球南方國家，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。俄通社報導，俄羅斯外交部表示，拉夫羅夫與中方討論了兩國高層交往議題，包括籌備普亭訪陸出席上合組織峰會及紀念抗戰勝利八十周年儀式。