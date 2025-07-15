回應日本新版防衛白皮書 陸外交部強調台灣問題屬中國內政

日本政府15日公布2025年版的「防衛白皮書」，內容提及中國大陸在地區的軍事活動可能會嚴重影響日本的國家安全。對此，大陸外交部發言人林劍15日在例行記者會上則強調，台灣問題純屬中國內政，並敦促日方停止靠渲染「周邊緊張局勢」和涉華議題為自身強軍擴武尋找藉口。

林劍表示，日本新版《防衛白皮書》抱持錯誤對華認知，無理干涉中國內政，炒作所謂「中國威脅」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

與此同時，林劍強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，如何解決台灣問題是中國人自己的事。中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，有關國防建設和軍事活動正當合理，同其他國家開展的軍事合作符合國際法和國際慣例。

林劍指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。中方敦促日方深刻反省歷史罪責，認真汲取歷史教訓，停止靠渲染「周邊緊張局勢」和涉華議題為自身強軍擴武尋找藉口，以免進一步失信於亞洲鄰國和國際社會。

日本2025年版的防衛白皮書中有一部分提及，中國對台軍演有實戰化、宣傳化，以及常態化3大特色，目的包括批評賴清德政府、牽制美國，以及透過軍事施壓與經濟合作並行，進一步孤立賴政府，日本必須持續關注。