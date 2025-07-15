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傳賴總統下月訪中南美、過境紐約 陸外交部重話回應了
有消息人士近日指出，賴清德總統預計8月出發前往中南美洲訪問友邦，出訪行程擬過境美國紐約和德州達拉斯。巴拉圭總統培尼亞在一場投資論壇上宣布，賴清德將於下月到訪。大陸外交部回應指出，一貫反對台灣領導人任何形式、任何藉口「竄訪」美國的行為。
在7月15日大陸外交部例行記者會上，針對賴清德可能過境訪問美國的問題，大陸外交部發言人林劍表示，華府必須嚴肅考慮台灣問題對於中美關係的敏感性，必須謹慎處理。林劍接著指，中國一貫反對台灣領導人以任何形式、任何藉口「竄訪」美國的行為。
近期，有消息人士指出，賴清德總統預計8月訪問位於南美洲的巴拉圭（Paraguay）、位於中美洲的瓜地馬拉（Guatemala）和貝里斯（Belize）三個邦交國，擬去程先過境紐約，再於回程過境達拉斯。
由於台灣在德州陸續做出非常多的投資，有消息指出，過境地點可能鎖定休士頓，不過消息人士指出，最後選定達拉斯；外交部長林佳龍日前已到訪過紐約及達拉斯，預作行程安排。
林佳龍於7月11日也在臉書上發布到訪巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯三國的「榮邦計畫」，並在當地介紹台灣的農產品，被解讀為是為賴清德出訪作前導安排。
對此，香港南華早報報導指出，分析人士認為，相對較好的中美關係，將可能導致美國總統川普取消賴清德的過境訪問，使賴清德無法過境美國，以免影響到川普可能與中國大陸國家主席習近平之間的會晤。
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