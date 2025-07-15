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美批准輝達向陸銷售晶片 陸外交部：反對將科技武器化

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部發言人林劍重申，中方反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化。（歐新社）
大陸外交部發言人林劍重申，中方反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化。（歐新社）

據央視新聞報導，美國輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳15日宣布，美國已批准H20晶片銷往中國大陸。對此，大陸外交部表示，中方反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化。這種做法擾亂全球產業鏈的穩定，也不符合任何一方的利益。

在7月15日大陸外交部例行記者會上，針對彭博記者提問，今天（15日），輝達創辦人兼執行長黃仁勳在北京表示，美國政府已經批准輝達的出口許可，輝達將開始向中國市場銷售H20晶片。發言人對此有何評論？

大陸外交部發言人林劍對此表示，中方一般不對企業的行為作出具體的評論。要指出的是，中方反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，對中國進行惡意封鎖和打壓的立場是一貫的、明確的。這種做法擾亂全球產業鏈的穩定，也不符合任何一方的利益。

同日稍早，黃仁勳接受央視採訪時宣布，「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以我們將開始向中國市場銷售H20。我非常期待能很快發貨H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。」

黃仁勳同時宣布，輝達還將發布一款名為「RTX Pro」的新顯卡。黃仁勳說，「這款顯卡非常重要，因為它是專為計算機圖形、數字孿生和人工智能設計的。」

黃仁勳並強調，中國市場如此龐大、充滿活力。人工智慧（AI）在中國發展非常快，非常高興看到中國的人工智慧發展。這裡有全球50%的人工智慧研究人員。因此，美國企業紮根中國市場的確至關重要。

美國 外交部 中國市場

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