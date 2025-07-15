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港版國安法5周年 陸駐港公署批外媒「蓄意抹黑」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部駐港公署15日發聲指包括BBC中文網、日本經濟新聞等外媒「蓄意抹黑」港版國安法」。（中通社資料照）
大陸外交部駐港公署15日發聲指包括BBC中文網、日本經濟新聞等外媒「蓄意抹黑」港版國安法」。（中通社資料照）

香港國安法已實施五周年，大陸外交部駐港公署15日發聲指包括BBC中文網、日本經濟新聞等外媒「蓄意抹黑」港版國安法，罔顧事實、操弄雙重標準，要求「有關媒體」立即停止發表涉港「錯誤言論」，並聲稱「香港是中國的香港，任何外部干擾抹黑都是徒勞」。

大陸外交部駐港公署15日下午於網站發出新聞稿指，針對BBC中文網、《日本經濟新聞》等外媒固守意識形態偏見，在香港國安法公布實施五周年之際發表歪曲性報道、評論或社論，蓄意抹黑香港國安法，詆毀「一國兩制」在港成功實踐，外交部駐港公署發言人表示強烈譴責，並敦促有關媒體不要捏造謊言、不要雙重標準、不要誤導輿論。

新聞稿提到，有關媒體要尊重事實，不要捏造謊言！「香港國安法實施以來，香港社會重歸安定，市民重享安寧生活，經濟發展重回正軌」。目前香港位居全球最自由經濟體榜首，國際金融中心地位穩居世界前三，世界競爭力排名重回全球三甲，這些事實正是對香港國安法成效最有力的證明。

新聞稿還要求，有關媒體要恪守公正，不要雙重標準！國家安全立法是國際通例，有關媒體所在國家均建立更為嚴密的國安法律體系。然而，有關外媒對本國國安法律諱莫如深，卻對香港國安法橫加指責、惡意中傷，再次暴露其虛偽面目和雙標本質。

此外，新聞稿寫到，敦促有關媒體要秉持操守，不要誤導輿論！有關媒體罔顧事實、顛倒黑白，汙名化特區正常執法行動，並借採訪外逃反中亂港分子為其打造所謂「受害者」人設，實質是為反中亂港勢力張目，政治動機昭然若揭。有關媒體應秉持職業道德操守，立即停止發表涉港錯誤言論，客觀公正報道香港真實情況。

大陸外交部駐港公署最後指出，「香港是中國的香港，任何外部干擾抹黑都是徒勞！我們堅信，在中央支持和香港社會共同努力下，香港必將續寫『一國兩制』成功實踐的新篇章，邁向更加繁榮穩定的美好未來！」

香港 港版國安法 外交部

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