澳總理艾班尼斯會習近平：堅持一中政策 不支持台獨

大陸國家主席習近平15日上午在北京人民大會堂會見近日到訪的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。習近平表示，談到面對變亂交織的國際形勢，各國要共同維護國際公平正義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。按大陸新聞通稿，艾班尼斯表示，澳方堅持一個中國政策，不支持台獨。

據新華社報導，習近平在與艾班尼斯會晤時指出，中澳關係近年來走出低谷、實現轉圜，給兩國人民帶來實實在在福祉。這給其最大的啟示就是，堅持平等相待、求同存異、互利合作符合中澳兩國和兩國人民根本利益，不論國際風雲如何變化，都應該堅持這個大方向不動搖。中澳全面戰略夥伴關係已經開啟第二個十年，中方願同澳方一道，推動中澳關係進一步向前、向好發展，更好造福兩國人民。

習近平強調，中澳雙方首先要持續增進戰略互信。中國堅持和平發展的決心不會動搖，堅持共同發展的理念不會動搖，堅持促進亞太合作發展的政策不會動搖，主張各國團結合作，推進亞太自由貿易區建設、貿易和投資自由化便利化，促進地區和平、發展、繁榮。雙方應堅持正確相互認知，夯實互信基礎。

習近平還提到，雙方要深化拓展互利合作。中國16年來一直是澳洲最大貿易夥伴，對華貿易為澳洲帶來實實在在利益。雙方要推動發展戰略對接，切實為兩國企業營造良好營商環境，打造更多利益契合點和合作增長點，不斷提升合作層次和水準。要共同應對風險挑戰。面對變亂交織國際形勢，各國要共同維護國際公平正義，維護多邊主義和自由貿易，捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動國際秩序朝著更加公正合理方向發展。

在新華社通稿中，艾班尼斯表示，近年來，澳中關係取得積極進展。澳方十分珍視對華關係，期待同中方一道，平等相待，求同存異，互利合作，推動澳中關係發展，符合兩國的共同利益，也有利於地區穩定繁榮。「澳方堅持一個中國政策，不支持台獨」。澳方願與中方保持各層級交往對話，增進互信。

艾班尼斯還說，中國的發展對澳洲至關重要，澳方從不尋求與中國經濟脫鉤，願保持雙邊貿易暢通，實現互利共贏。面對變亂交織的世界，澳方願與中方堅持多邊主義，支持聯合國發揮重要作用，共同維護自由貿易和世界貿易組織規則，為國際社會提供更多穩定性、確定性。澳方支持中國擔任2026年亞太經合組織東道主。

艾班尼斯此行是否提及收回達爾文港的經營權受到關注，不過，在上述新聞稿中未見到相關消息，且艾班尼斯14日亦未透露是否主動提起此議題，但強調澳方的立場非常明確，希望港口歸澳洲所有，且確信習近平清楚這一點。