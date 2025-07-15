習近平籲中俄團結全球南方 推動國際秩序更公正

上海合作組織（上合組織）成員國外長理事會15日於天津舉行，大陸國家主席習近平呼籲成員國要堅守「上海精神」、深化務實合作，為全球穩定注入正能量。他並在與俄外長拉夫羅夫會晤時提出，要團結引領全球南方，推動國際秩序朝更公正合理方向發展。

據新華社報導，習近平15日在北京人民大會堂集體會見來華出席上合組織成員國外長理事會會議的各國外長和常設機構負責人。習近平強調，面對變亂交織的國際情勢，上合組織要看準方向、堅定信心，高效行動、更有作為，為世界注入更多穩定性和正能量。

習近平指出，上合組織要牢記成立初心，做「上海精神」的火炬手。以互信、互利為合作之基，以平等、協商為相處之道，以尊重多元文明促進和諧包容，以謀求共同發展實現共贏繁榮，讓「上海精神」持續照亮構建上海合作組織命運共同體之路。

同時，習近平說，上合組織要回應人民期待，做深化合作的行動派。完善因應安全威脅和挑戰的機制，築牢安全屏障，回應人民對和平安寧生活的期待。他呼籲，要對接成員國發展戰略和共建「一帶一路」等合作倡議，實現更高品質、更永續發展，回應人民對富足美滿生活的期待。

習近平還提到，要便利人員往來、促進民間交流，多舉辦體現各國特色的人文活動，回應人民對精神生活的期待。他重申，要擔當時代使命，做建構人類命運共同體的篤行者。堅決反對霸權霸道霸凌，讓世界多極化更加平等有序；堅持共商共建共享，讓經濟全球化更加普惠包容；團結引領全球南方，推動建立更公正合理的全球治理體系，為建構人類命運共同體匯聚磅礴力量。

此外，據俄羅斯衛星通訊社，習近平15日先集體會見出席上海合作組織外長會議的各國外長等，隨後與拉夫羅夫率領的俄羅斯代表團舉行單獨會晤。

據央視新聞，習近平在會晤中指，中俄雙方要落實他與俄羅斯總統普亭達成的重要共識，深入推動中俄全面戰略協作夥伴關係建設，加強在多邊平台的相互支持，維護好兩國發展和安全利益，團結全球南方國家，推動國際秩序朝更加公正合理的方向發展。上合組織是中俄共同參與創建的綜合區域合作組織，對維護亞歐大陸和平、穩定、發展具有重要意義。雙方要互相支持，做實做強這個戰略平台。

拉夫羅夫轉達普亭對習近平的問候，並表示俄中全面戰略協作夥伴關係深入發展。俄方高度重視對華關係，期待在世界反法西斯戰爭勝利80周年這一重要年份，同中方保持高層交往，加強各領域互利合作，在國際地區事務中保持溝通協調，促進世界和區域和平穩定。俄方將積極支持中方主席國工作，共同推動上合組織天津峰會成功。