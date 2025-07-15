上合組織外長會天津登場 習近平單獨見俄外長拉夫羅夫

上海合作組織（上合組織）成員國外長理事會15日於天津舉行，大陸國家主席習近平在會後與俄羅斯外長拉夫羅夫單獨會晤，強調深化中俄合作、共同維護安全與發展利益。拉夫羅夫則轉達普亭問候，並就其擬訪華、出席上合峰會與抗戰勝利80周年活動等多方面，與中方展開討論。

據俄羅斯衛星通訊社報導，習近平在15日的上合組織成員國外長理事會會議首先集體會見出席上合組織外長會的各國外長，隨後與拉夫羅夫率領的俄羅斯代表團舉行單獨會晤。

習近平在會晤上稱拉夫羅夫為中國人民的老朋友，並歡迎他來華出席上海合作組織成員國外長理事會會議。習近平表示，「兩國外交部要繼續高效落實我與普丁總統達成的重要共識，加強在上海合作組織等多邊平台上的相互支持與合作。」

同時，習近平也還強調要維護兩國安全和發展利益。

港媒《明報》指出，拉夫羅夫則在會面中向習近平轉達俄羅斯總統普亭的口信。俄羅斯外交部則發出的消息稱，拉夫羅夫轉達了普亭對習近平的友好問候和最良好祝願。雙方討論了中俄兩國高層政治交往的一系列議題，包括籌備普亭訪華出席上海合作組織峰會以及紀念抗戰勝利80周年慶祝典禮。

此外，有俄羅斯媒體早前已報導稱，普亭將於8月31日至9月3日到大陸訪問，並出席上合組織峰會，與中方領導人會談。同時，普亭將在9月3日出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的相關活動。

此前，大陸外長王毅13日在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫，這是兩人時隔三天再次會面。據大陸外交部新聞稿，王毅表示，當前重點是共同籌備好下階段兩國高層交往，深化全面戰略協作，促進各自發展振興，共同應對動盪變革世界帶來的挑戰。

拉夫羅夫則在通稿中表示，俄方願同中方一道，在兩國元首戰略引領下，深化各領域合作，推動俄中關係不斷取得新成果。俄方將繼續全力支持中方擔任上合組織輪值主席國，加強在上合組織等框架下溝通協作，推動天津峰會取得圓滿成功。

新加坡聯合早報引述分析認為，中俄外長罕見一周內二會，可能旨在當面交換三天內掌握的新信息，進一步協調區域事務立場。

據悉，大陸外交部發言人7月12日宣布，上海合作組織成員國外長理事會會議於15日在天津舉行。應王毅邀請，上合組織其他成員國外長和上合組織常設機構負責人將與會。各方將就上合組織各領域合作，以及重大國際和地區問題交換意見。