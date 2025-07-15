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時隔10年中共再開「中央城市工作會議」提建設韌性城市

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
時隔十年，中共再開「中央城市工作會議」，提出建設創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市新目標。圖為上海陸家嘴金融區的人行天橋。（路透）
時隔十年，中共再開「中央城市工作會議」，提出建設創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市新目標。圖為上海陸家嘴金融區的人行天橋。（路透）

時隔十年，中共再開「中央城市工作會議」。據新華社報導，中央城市工作會議7月14日至15日在北京舉行，提出建設創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市新目標。

中共建政後在此之前僅召開過四次中央層級城市工作會議，分別是1962年、1963年、1978年和 2015 年。

1962年9月第一次全國城市工作會議，是因「大躍進」後城鎮人口激增，城市供給壓力巨大。1963年10月召開的第二次全國城市工作會議，主要是延續前次會議方針，應對城市工業與民生矛盾。

第三次全國城市工作會議於1978年3月由國務院召開，時值文革後、改革開放前，中國城市建設百廢待興之際。這次會議首次明確「城市是經濟、政治、文化中心」的定位，並提出規劃剛性、資金籌措、控制大城市規模等方針。

2015年12月，中共時隔37年再次召開中央城市工作會議，當時中國城市化率已達55%，正面臨著許多「城市病」，如霧霾、塞車等，這次會議以完善城市治理體系，提高城市治理能力，解決「城市病」等突出問題為重點。

新華社報導，這次會議中共中央總書記習近平出席會議並發表重要講話。中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。

報導稱，會議強調，當前和今後一個時期城市工作的總體要求是：認真踐行人民城市理念，以建設創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市為目標，以推動城市高質量發展為主題，以堅持城市內涵式發展為主線，以推進城市更新為重要抓手，大力推動城市結構優化、動能轉換、品質提升、綠色轉型、文脈賡續、治理增效，牢牢守住城市安全底線，走出一條中國特色城市現代化新路子。

會議部署未來城市工作七方面重點任務：

一、著力優化現代化城市體系。繼續推進農業轉移人口市民化，促進大中小城市和小城鎮協調發展；

二、著力建設富有活力的創新城市。培育創新生態，依靠改革開放增強城市動能；

三、著力建設舒適便利的宜居城市。穩步推進城中村和危舊房改造，大力發展生活性服務業；

四、著力建設綠色低碳的美麗城市。採取更有效措施解決城市空氣治理、飲用水源地保護、新汙染物治理等方面問題；

五、著力建設安全可靠的韌性城市。推進城市基礎設施生命線安全工程建設，加快老舊管線改造升級，強化城市自然災害防治；

六、著力建設崇德向善的文明城市。保護城市獨特的歷史文脈、人文地理、自然景觀，加強城市文化軟實力建設；

七、著力建設便捷高效的智慧城市。堅創新城市治理的理念、模式、手段，用好市民服務熱線等機制。

中共中央黨報人民日報15日也在頭版發表題為「城市不僅要有高度，更要有溫度——習近平總書記人民城市理念引領城市發展」的評論文章，強調要「堅持以人民為中心的發展思想，堅持人民城市為人民」。 

規模 習近平 改革開放 國務院 中共

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