黃仁勳宣布 將發布為AI設計的新顯卡「RTX Pro」

據央視新聞報導，美國輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳15日宣布兩個重要進展：美國已批准H20晶片銷往中國大陸；輝達將推出新顯卡RTXpro GPU。

報導稱，黃仁勳表示，「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始出貨了，所以我們將開始向中國市場銷售H20。我非常期待能很快發貨H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。」

黃仁勳說，「第二個消息是，我們還將發布一款名為RTX Pro的新顯卡。這款顯卡非常重要，因為是專為計算機圖形、數學孿生和人工智慧設計的。」

據悉，美國政府今年4月決定禁止輝達向中國大陸市場銷售其H20晶片。而H20，是為遵守美國出口限制而推出，專為中國大陸市場設計的AI加速器。H20基於輝達Hopper架構，擁有CoWoS先進封裝技術。 H20更適用於垂類模型訓練、推理，無法滿足兆級大模型訓練需求，整體表現略高於910B。

此前，央視新聞引述來自中國貿促會消息指出，應中國貿促會邀請，黃仁勳16日將出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）開幕式，並參加相關活動。這是黃仁勳今年第三次訪問中國大陸，顯示出他對中國市場的高度重視。