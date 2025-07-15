美國政府批准了！黃仁勳：將開始向中國市場銷售H20晶片

輝達執行長黃仁勳今日接受央視採訪時宣布：「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以我們將開始向中國市場銷售H20。我非常期待能很快發貨H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。」

黃仁勳同時宣布，輝達還將發布一款名為「RTX Pro」的新顯卡。黃仁勳說，「這款顯卡非常重要，因為它是專為計算機圖形、數字孿生和人工智能設計的。」

央視新聞指出，美國政府今年4月決定禁止輝達向中國市場銷售其H20晶片。H20是輝達為遵守美國出口限制而推出，專為中國市場設計的AI加速器。

報導稱，H20基於英偉達Hopper架構，擁有CoWoS先進封裝技術。H20更適用於垂類模型訓練、推理，無法滿足萬億級大模型訓練需求，整體性能略高於910B。