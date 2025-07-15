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會印外長 王毅倡「龍象共舞」：願擴大中印交流合作

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外長王毅14日與印度外長蘇傑生會談時表示，中方願同印方共同努力，一以貫之增進政治互信，「相向而行擴大交流合作，從大局出發妥處矛盾分歧」。（圖／取自中國大陸外交部網站）
大陸外長王毅14日與印度外長蘇傑生會談時表示，中方願同印方共同努力，一以貫之增進政治互信，「相向而行擴大交流合作，從大局出發妥處矛盾分歧」。（圖／取自中國大陸外交部網站）

在中印邊境衝突爆發5年來，大陸外長王毅14日與印度外長蘇傑生會談。王毅表示，中方願同印方共同努力，落實好兩國領導人重要共識，體現新興發展中大國戰略遠見，一以貫之增進政治互信，「相向而行擴大交流合作，從大局出發妥處矛盾分歧」。同時，雙方應擇高處立，謀長遠計，實現「龍象共舞」，共謀發展、合作共贏的相處之道。

據大陸外交部官網14日消息，王毅說，當前國際格局深刻演變，單邊保護主義、強權霸凌行徑為世界帶來嚴峻挑戰。作為毗鄰而居的兩大東方文明和主要新興經濟體，中印關係的本質是如何和睦相處、相互成就。

他指，去年大陸國家主席習近平和印度總理莫迪喀山會晤達成重要共識，為中印關係改善與發展指明方向。雙方應擇高處立，謀長遠計，堅持睦鄰友好方向，實現「龍象共舞」，找到兩國互尊互信、和平共處、共謀發展、合作共贏的相處之道。

王毅強調，中印關係保持改善發展勢頭，「來之不易，值得珍惜」。兩國關係有自身歷史邏輯和內生動力，不針對第三方，也不應受第三方干擾。雙方應相互信任而不是相互猜疑，相互合作而不是相互競爭，相互成就而不是相互消耗。

王毅稱，中方願同印方共同努力，體現新興發展中大國戰略遠見，一以貫之增進政治互信，相向而行擴大交流合作，從大局出發妥處矛盾分歧，在上海合作組織等多邊舞台加強協作配合，推動中印關係持續健康穩定發展。中印都支持多邊主義，中方也願同印方加強溝通協調，共同維護多邊貿易體制、全球產供鏈穩定和開放合作的國際環境，推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，攜手維護「全球南方」共同利益。

在中方新聞稿中，蘇傑生則表示，兩國領導人喀山會晤為印中關係提供重要指引，雙方各領域交流合作走向正常化，十分感謝中方為恢復印度香客赴中國西藏神山聖湖朝聖提供便利。印中是發展夥伴而非競爭對手，印方願從長遠角度看待對華關係，聚焦利益共同點，深化互利合作，增進人文交流，共同維護邊境地區和平與安寧。雙方應努力積累雙邊關係中的積極因素，避免分歧成為爭端，防止競爭變成衝突。

蘇傑生強調，印方願同中方加強在多邊領域協調配合，推動建立多極世界。印方全力支持大陸作為上合組織輪值主席國辦好峰會。

新加坡聯合早報分析，蘇傑生此行顯示中印關係進一步緩解。彭博此前從引述知情人士稱，蘇傑生此行還將與王毅討論印度的稀土供應、近期印巴局勢，以及中印恢復直航等一系列議題，兩國外長在上合組織會議外單獨會晤，凸顯雙方修復緊張關係的努力。

另有專家指，印度方面願意改善對華關係，一部分原因在於印度面臨來自美國的壓力，因此將對華關係當做和美國談判的籌碼。但中印關係仍存在深層障礙，這也將對中印關係造成限制。

關係 王毅 印度

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