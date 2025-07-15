關係回暖？印外長訪陸：雙方持續正常化將帶來互惠結果

邊境衝突爆發五年來，中印關係出現回暖跡象。印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）14日抵達北京展開訪問。觀察者網引述外電指，蘇傑生表示，印度和中國大陸互相交換觀點和意見非常重要，兩國關係持續正常化可產生「互惠互利的結果」。

根據《印度教徒報》（The Hindu）報導，蘇傑生在北京表示，自去年10月金磚國家領導人喀山會晤以來，中國大陸和印度的雙邊關係一直在穩步改善，「我相信，我在這次訪問中的討論將保持這種積極的軌跡」。他指，國際形勢「非常複雜」，作為鄰國和主要經濟體，中印兩國需要進行公開交流。「兩國關係的持續正常化，可以產生互惠互利的結果。」

蘇傑生強調，當前國際局勢「非常複雜」，中印作為主要新興國家，需要更多坦誠、建設性的交流，以降低誤解並尋求互利合作的空間。他並提到，2025年適逢中印建交75周年，在這一特殊時點上推動雙邊互動，對兩國人民而言具有正面意義。

值得注意的是，在民間交流方面，中印雙方經外交溝通，就恢復印度香客赴西藏岡仁波齊和瑪旁雍錯的朝聖之旅達成共識。據悉，這條傳統的朝聖路線自疫情及邊境衝突以來中斷多年，如今重新開放，受到印度宗教界與民間廣泛肯定。

此次中國大陸訪問行期間，蘇傑生將出席7月15日在天津舉行的上海合作組織成員國外長理事會會議。此前，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）已於上月率領印度高級代表團到中國大陸訪問，參加在山東青島舉行的上海合作組織成員國國防部長會議。印媒解讀，雖然中國大陸和印度依然存在分歧，但更頻繁的高層接觸表明，兩國正尋求穩定關係。

另，彭博分析，印度香客赴西藏朝聖之旅的恢復，是中印關係緩和的重要標誌。印度防長、外長等官員訪問中國大陸，可能為印度總理莫迪今年參加上合組織領導人峰會奠定基礎。