習近平15日會晤澳洲總理

正在中國大陸訪問的澳洲總理艾班尼斯今（15）日將在北京會見大陸國家主席習近平，是否提及收回達爾文港的經營權受到關注。

艾班尼斯昨未透露是否主動提起此議題，但強調澳方的立場非常明確，希望港口歸澳洲所有，且確信習近平清楚這一點。他昨日在上海與中澳鋼鐵業人士碰面時則提出與大陸合作，解決鋼鐵產能過剩問題。

綜合外電報導，艾班尼斯昨下午抵達北京，開始對大陸訪問的第二站。他今天將會見習近平，並與大陸總理李強舉行會晤。

針對澳洲北部達爾文港租給陸企99年的爭議，艾班尼斯在4月澳洲大選期間曾表示，要以國家利益為由，要求大陸經營者轉售港口經營權。

近日有大陸官方背景的分析稱，若澳方堅持撕毀達爾文港合約，北京可能限制澳洲在大陸的市場准入，或收緊澳洲鐵礦石等進口。艾班尼斯昨在上海一場記者會上表示，他不擔心上述反制措施，並重申澳方的立場非常明確，希望港口歸澳洲所有。

艾班尼斯昨在上海出席鋼鐵脫碳圓桌會議時表示，澳洲和大陸應在「綠色鋼鐵」領域進行更密切合作，呼籲兩國在合作推動脫碳時，也要共同努力解決全球鋼鐵產能過剩問題。

路透報導，大陸龐大的鋼鐵業消耗的鐵礦石中約有三分之二來自澳洲，能為澳洲帶來1,050億澳元（約台幣兩兆元）的收入。

然而大陸鋼鐵業正積極推動脫碳，以實現減排，將衝擊澳洲鐵礦石貿易。