今會習近平 澳洲總理盼擁達爾文港

正在中國大陸訪問的澳洲總理艾班尼斯今天將在北京會見大陸國家主席習近平，是否提及收回達爾文港的經營權受到關注。艾班尼斯昨未透露是否主動提起此議題，但強調澳方的立場非常明確，希望港口歸澳洲所有，且確信習近平清楚這一點。他昨在上海與中澳鋼鐵業人士碰面時則提出與大陸合作，解決鋼鐵產能過剩問題。

綜合外電報導，艾班尼斯昨下午抵達北京，開始對大陸訪問的第二站。他今天將會見習近平，並與大陸總理李強舉行會晤。

針對澳洲北部達爾文港租給陸企九十九年的爭議，艾班尼斯在四月澳洲大選時曾表示，要以國家利益為由，要求大陸經營者轉售港口經營權。近日有大陸官方背景的分析稱，若澳方堅持撕毀達爾文港合約，北京可能限制澳洲在大陸的市場准入，或收緊澳洲鐵礦石等進口。艾班尼斯昨在上海一場記者會上表示，他不擔心上述反制，並重申澳方的立場非常明確，希望港口歸澳洲所有。

艾班尼斯昨在上海出席鋼鐵脫碳圓桌會議時表示，澳洲和大陸應在「綠色鋼鐵」領域進行更密切合作，呼籲兩國在合作推動脫碳時，也要共同努力解決全球鋼鐵產能過剩問題。

就人權議題，艾班尼斯提到，他將提及去年被大陸判處死緩的澳洲華裔作家楊恆均一案。