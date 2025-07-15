王毅晤印度外長 籲攜手維護全球南方利益

邊境衝突爆發五年來，首度訪問中國大陸的印度外交部長蘇傑生昨抵北京，大陸國家副主席韓正與其會晤時表示，「龍象共舞」是雙方正確選擇，並喊話穩步推進務實合作、尊重彼此關切，推動中印關係持續健康穩定發展。

在上合組織外長會議十五日於天津舉行前，韓正昨先在北京會見蘇傑生。

蘇傑生表示，印度總理莫迪同大陸國家主席習近平喀山會晤後，印中關係穩步改善。印方願保持印中關係發展勢頭，推進互利合作，加強在多邊機制中的溝通協調。

蘇傑生昨還與大陸外長王毅舉行會談。據新德里電視台消息，蘇傑生指，過去九個月兩國在雙邊關係正常化方面取得良好進展，這是雙方建立戰略互信和雙邊關係順利發展的根本基礎，而避免限制性貿易措施和障礙也至關重要。

據大陸外交部昨晚消息，王毅在會談時稱，願同印方共同努力，落實好兩國領導人重要共識，一以貫之增進政治互信，相向而行擴大交流合作，從大局出發妥處矛盾分歧，並攜手維護「全球南方」共同利益。

蘇傑生則稱，印中是發展夥伴而非競爭對手，印方願從長遠角度看待對中關係，並推動建立多極世界；印方全力支持大陸作為上合組織輪值主席國辦好峰會。他昨並與中共中聯部長劉建超會晤。