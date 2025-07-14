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王毅與印度外長會談：願同印方相向而行擴大交流合作

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
印度外長蘇杰生（左）14日在北京與中共外事辦主任兼外長王毅會談。（圖／取自X@Dr. S. Jaishankar）
印度外長蘇杰生（左）14日在北京與中共外事辦主任兼外長王毅會談。（圖／取自X@Dr. S. Jaishankar）

中共政治局委員兼大陸外長王毅14日與五年來首度訪問大陸的印度外長蘇杰生會談，他表示大陸願同印方共同努力，落實好兩國領導人重要共識，體現新興發展中大國戰略遠見，一以貫之增進政治互信，「相向而行擴大交流合作，從大局出發妥處矛盾分歧」。

這是2020年雙方爆發邊境衝突後，印度外長首次訪問大陸。

據大陸外交部官網14日晚間消息，王毅當天在北京與蘇杰生會談。王毅說，當前國際格局深刻演變，單邊保護主義、強權霸凌行徑給世界帶來嚴峻挑戰。作為毗鄰而居的兩大東方文明和主要新興經濟體，中印關係的本質是如何和睦相處、相互成就。

他指出去年大陸國家主席習近平和印度總理莫迪喀山會晤達成重要共識，為中印關係改善和發展指明方向。「雙方應擇高處立，謀長遠計，堅持睦鄰友好方向，實現『龍象共舞』，找到兩國互尊互信、和平共處、共謀發展、合作共贏的相處之道」。他表示，今年是雙方建交75周年，中印關係保持改善發展勢頭，「來之不易，值得珍惜」。他強調兩國關係有自身歷史邏輯和內生動力，不針對第三方，也不應受第三方干擾。雙方應相互信任而不是相互猜疑，相互合作而不是相互競爭，相互成就而不是相互消耗。

王毅表態大陸願同印方共同努力，體現新興發展中大國戰略遠見，一以貫之增進政治互信，相向而行擴大交流合作，從大局出發妥處矛盾分歧，在上海合作組織等多邊舞台加強協作配合，推動中印關係持續健康穩定發展。大陸也願同印方加強溝通協調，共同維護多邊貿易體制、全球產供鏈穩定和開放合作的國際環境，推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，攜手維護「全球南方」共同利益。

通稿還提到蘇杰生表示，兩國領導人喀山會晤為印中關係提供了重要指引，雙方各領域交流合作走向正常化，「十分感謝中方為恢復印度香客赴中國西藏神山聖湖朝聖提供便利」。他並說印中是發展夥伴而非競爭對手，印方願「從長遠角度看待對華關係」，聚焦利益共同點，深化互利合作，增進人文交流，共同維護邊境地區和平與安寧。雙方應努力積累雙邊關係中的積極因素，避免分歧成為爭端，防止競爭變成衝突。印度願同大陸「加強在多邊領域協調配合，推動建立多極世界」。印方全力支持大陸作為上合組織輪值主席國辦好峰會。

蘇杰生則在社群平台「X」發文指，今晚在北京與王毅進行了詳細會談。雙方談到了以長遠眼光看待雙邊關係、建構穩定建設性關係的必要性。我們有責任處理好邊界問題，實現人員正常化交流，並避免限制性貿易措施和障礙。堅信在相互尊重、互利共贏和相互體諒的基礎上，中印關係能夠沿著積極的軌道發展。期待明天出席在天津舉行的上合組織外長會議，他並稱印度致力於確保會議取得良好成果和決定。

除了與王毅會談，稍早蘇杰生也與大陸國家副主席韓正會晤，此外他還與中共中聯部部長劉建超會晤，蘇杰生在「X」發文指，雙方討論了全球秩序的變化和多極化的興起，並在此背景下探討了建設性的中印關係。

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