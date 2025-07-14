印度外長訪中會王毅 籲避免貿易限制措施

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天在北京告訴中國外長王毅，為實現印中關係正常化，兩國必須解決邊界摩擦、撤回部隊及避免「限制性貿易措施」。

路透社報導，這是蘇杰生自2020年中印部隊爆發致命邊界衝突以來首次訪中。這場衝突導致雙方長達4年的軍事對峙及關係破裂，直到去年10月兩國同意雙方軍隊各自後撤，中印關係才開始回暖。

據報導，蘇杰生告訴王毅，由於印中邊界摩擦得以化解，兩國過去9個月在關係正常化方面取得「良好進展」。

蘇杰生表示：「我們現在有責任處理與邊界有關的其他問題，包括降低緊張局勢。」他還說，為促進互利合作，避免限制性貿易措施與障礙也至關重要。