印度外長訪中會王毅 籲避免貿易限制措施
印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天在北京告訴中國外長王毅，為實現印中關係正常化，兩國必須解決邊界摩擦、撤回部隊及避免「限制性貿易措施」。
路透社報導，這是蘇杰生自2020年中印部隊爆發致命邊界衝突以來首次訪中。這場衝突導致雙方長達4年的軍事對峙及關係破裂，直到去年10月兩國同意雙方軍隊各自後撤，中印關係才開始回暖。
據報導，蘇杰生告訴王毅，由於印中邊界摩擦得以化解，兩國過去9個月在關係正常化方面取得「良好進展」。
蘇杰生表示：「我們現在有責任處理與邊界有關的其他問題，包括降低緊張局勢。」他還說，為促進互利合作，避免限制性貿易措施與障礙也至關重要。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言