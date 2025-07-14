美媒：中國大陸突破第二島鏈 美聚焦台海部署偕盟邦應對

中國軍隊正進一步深入太平洋，派遣機艦至新的區域，航艦近期甚至首度突破第二島鏈，促使美國鞏固印太區域的防禦及聯盟，同時將中國在台灣周邊的軍事活動視為演練入侵行動。

中國軍隊如何突破自身長久以來在太平洋的地理界線，而美國又是如何試圖應對察覺到的威脅，以下為「華爾街日報」（The Wall Street Journal）的彙整與分析。

中國的影響力通常是以它在「第一島鏈」內與「第二島鏈」附近的活動衡量。第一島鏈連結日本、台灣、菲律賓等美國夥伴國家，第二島鏈的國家及領土則較為稀疏分散。美國安全官員認為，第一島鏈標誌出中國希望在區域衝突中占主導地位的海域。

華爾街日報報導，中國軍隊經常在台灣及南海周邊活動，進入東海的爭議海域，並於黃海進行更多活動。在黃海加強部署，有助北京在台海衝突下更自由行動。

中國兩艘航空母艦今年6月首次同時在西太平洋進行演習；其中一艘航艦連同至少另外7艘船舶航經日本硫磺島，這是中國航艦首度穿越第二島鏈。

一群中國海軍船艦今年也穿越澳洲附近的塔斯曼海（Tasman Sea），並於途中進行實彈演習；紐西蘭國防部長稱此事敲響「警鐘」。

美國已在菲律賓北部部署所謂「航艦殺手」飛彈，中國在衝突中若要穿越第一島鏈，將因此面臨更多危險。不過中國6月展示武力的行為，是重要的對抗跡象。

澳洲新南威爾斯大學（University of New SouthWales）坎培拉校區海軍研究兼任研究員派克（Jennifer Parker）表示，問題不在於中國海軍的遠洋作戰能力日益提升，或在離海岸更遠的地方部署，而是「他們這麼做的本質，就是挑釁」。

在美國看來，中國大規模軍事演習對台灣構成最大威脅。美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令帕帕羅（Samuel J. Paparo）指稱，中國於台灣周邊軍演是在演練入侵行動。

台灣海峽的海、空域每天都能記錄到這類威脅。台灣政府指出，中國軍機如今定期穿越名義上的海峽中線，進入台灣實際上的防空識別區（ADIZ），架次遠高於過去數量。

根據報導，美國總統川普（Donald Trump）遵循美方政策，不言明美軍是否會於台灣遭中國侵略時馳援。在台灣，美國介入被視為阻止中國占領的必要條件。美國目前對台軍售飛彈防禦系統等武器、訓練部分台灣軍人，並援助台灣國防產業。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5月底在新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上告訴各國國防官員，中國對台灣的威脅「可能已經迫近」，並警告如果北京試圖占領台灣，將帶來「毀滅性後果」。這是他敦促印太夥伴國家採取更多行動反制中國的一環。

川普政府推動盟邦付出更多努力的最顯著案例，或許是施壓亞洲盟友將國防支出提升至占國內生產毛額（GDP）的5%。

美國同時在亞洲維持安全部署，日本沖繩縣有數萬美軍官兵駐紮，當地距離台灣不到800公里；大約5萬5000名美軍人員在日本駐軍，韓國則有逾2萬8000名美軍。

美軍也在美國領土關島增強軍力，當地本已停泊數艘核子潛艦和部署長程轟炸機，如今又新建一座預計能容納5000名陸戰隊隊員的基地。

報導指出，美國在菲律賓沒有部署常駐軍隊，但馬尼拉當局近年准許美軍進入更多菲國基地。美方在當地加強活動，包含在北部呂宋島（Luzon Island）部署陸軍泰風飛彈系統（Typhon missile system，又譯堤豐），將中國軍事及商業中心納入打擊範圍內。

美國軍演遍及印太區域，也包括在偏遠島嶼進行大型演習，例如美軍最近在距離台灣南方193公里的1座菲律賓島嶼部署高精準反艦飛彈系統。有19國參與、為期3週的「2025年護身軍刀」（Talisman Sabre2025）演習昨天在澳洲展開，由美國共同領銜。