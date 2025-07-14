中共發布審判工作意見 聲稱加強涉台司法工作

中共中央今天公布2月間已印發的「關於加強新時代審判工作的意見」，內容指稱要加強涉外和涉港澳台審判工作，其中提到要「加強涉台司法工作」。此外，這項意見還提到，要完善「反制裁、反干涉、反長臂管轄」司法措施。

這項名為「中共中央關於加強新時代審判工作的意見」已於2月8日發布，但在今天才公布。不過，這項意見並沒有提到「加強涉台司法工作」的任何具體做法。

這項意見不忘強調，法院審判要「堅決維護國家安全和社會穩定」。貫徹總體國家安全觀，落實黨委（黨組）國家安全責任制和維護社會穩定責任制，依法嚴懲「危害國家安全和公共安全、暴力恐怖、邪教犯罪」、涉黑涉惡、涉槍涉爆、故意殺人、製毒販毒、個人極端等重大惡性犯罪，依法嚴懲電信網路詐騙、網路暴力等民眾反映強烈的犯罪。

意見說，要加強最高人民法院和重點地區國際商事審判工作，完善與國際商事調解、仲裁的銜接機制，促進打造「國際商事爭端解決優選地」；要完善海事審判工作，合理布局海事法院派出法庭，加強中國海洋權益司法保護；並完善「反制裁、反干涉、反長臂管轄」司法措施，完善海外利益司法保護機制。

這項意見說，要加強涉外和涉港澳台審判工作。其中包括：深化「粵港澳大灣區」司法交流合作，強化規則銜接、機制對接；加強涉台司法工作，「深化兩岸融合發展」。