快訊

影／丹娜絲颱風過境...台南白河民宅鐵皮屋頂遭掀卡8天 長輩等不到人處理

台美關稅還沒開獎 國安基金委員會議決定續留場內護盤

中國海關總署：將對53個非洲建交國實施零關稅

中央社／ 台北14日電

中國海關總署統計分析司長兼發言人呂大良今天表示，中國將對53個非洲建交國實施零關稅，並宣稱此舉是「用中國的大市場帶動各國共同發展」。這一表示是落實中國國家主席習近平6月間對非洲國家的公開承諾。

新京報報導，中國國新辦上午針對今年上半年進出口情況舉行記者會，呂大良在會中作上述表示。

呂大良表示，2024年12月1日起，中國對所有建交的最低度開發國家給予100%稅目產品零關稅待遇。今年上半年，中國自這些國家的進口實現了兩位數成長。

他提到，中國下一步還將對53個非洲建交國實施零關稅，「用中國的大市場帶動各國共同發展」。

呂大良宣稱，中國人口眾多，當前正加力實施「擴大內需戰略」，開展提振消費專項行動，是「全球最具成長性的超大規模市場」。「中國的市場持續擴容，中國開放的大門越開越大，中國進口將更多惠及世界」。

「中非合作論壇成果落實協調人部長級會議」6月11日在長沙舉行，習近平在致賀信中說，中國堅持以「中國大市場」為非洲等全球南方夥伴提供新動能。中國願透過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措。

這項會議當天閉幕時，即發表「中非維護全球南方團結合作的長沙宣言」，內容即提到「對除斯威士蘭（史瓦帝尼）外53個非洲建交國落實100%稅目產品零關稅舉措」一語。

非洲 習近平 中國人口

延伸閱讀

為何習近平缺席金磚峰會？台灣學者這樣說......

習近平3度警告？前內政部長爆大陸反泰國設賭場 貝東塔反擊

習近平考察山西 推動光電、氫能等新型能源

影／川普自爆嗆習近平「敢犯台就炸爛北京」！錄音檔曝光 習反應錯愕

相關新聞

香港民主派47人案上訴案開審 人權組織籲「糾正錯誤」

香港西九龍裁判法院週一（7月14日）開始審理「民主派47人初選案」（又稱「47人案」）的多起上訴案件，提出申請的12名被告包括：鄒家成、吳政亨、楊雪盈、林卓廷、梁國雄、何桂藍、余慧明、何啟明、鄭達鴻、陳志全、黃碧雲及黃子悅。

對岸啟用M503航線 陸國防部：勿製造安全焦慮

大陸民航局日前宣布啟用M503航線W121銜接線，台灣軍事專家稱，此舉壓縮台空防縱深及預警時間。對此，大陸國防部新聞發言...

陸國防部：台獨武裝挑釁引戰 終將自取滅亡

針對台灣獲得美國168輛168輛M109A7自走榴彈砲，大陸國防部新聞發言人蔣斌表示，「以武拒統」是絕路，台獨武裝妄圖以...

日本擬向菲律賓出口6艘巡防艦 陸國防部：妄圖攪局南海

針對日本計劃向菲律賓出口六艘二手巡防艦，大陸國防部新聞發言人蔣斌14日指出，近年來，日方突破和平憲法和「專守防衛」原則，...

中共中組部副部長徐啟方 任港澳辦常務副主任

據大陸人力資源和社會保障部網站7月14日消息，大陸國務院任免國家工作人員：任命徐啟方為國務院港澳事務辦公室分管日常工作的...

「開戰挺哪方」 澳洲總理晤上海書記：支持台海維持現狀

據稱美國總統川普要求日本和澳洲等盟邦表態，如果美中因台灣開戰，會如何應對，引發日澳不滿。正在訪華的澳洲總理艾班尼斯昨會晤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。