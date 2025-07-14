快訊

慟！《無人知曉》31歲女星姜瑞夏癌逝 弟弟悲慟發文「來世換我照顧妳」

超越貝佐斯！這位女CEO上季大賣18億美元股票 高層套現第一名

高雄三元能源電池爆炸瞬間恐怖畫面曝 粉塵傾瀉男警跌倒、消防員閃避

關稅戰休兵之際 美國對大陸製品發起反規避調查

中央社／ 台北14日電

美中貿易戰休兵期限將至，美國商務部近日宣布，對進口自中國的鋁製餐具和特定排氣量的立式引擎及其零部件「反傾銷和反補貼案發起反規避調查」。如確定存在規避行為，發起國可採取擴大徵稅範圍等反規避措施。

根據中國商務部下屬的中國貿易救濟信息網，美國商務部11日對進口自中國、用完即丟的鋁製餐具反傾銷和反補貼案發起反規避調查，審查是否進口自泰國和越南使用中國產鋁箔製成的鋁製餐具，以規避美國對中國涉案產品現行反傾銷和反補貼措施。

美國商務部是在2024年6月對上述產品發起反傾銷和反補貼調查，並在今年3月，對進口自中國的鋁製餐具作出反傾銷和反補貼終裁。

另一則同樣在11日公布的調查，是美國商務部對進口自中國的排氣量99cc至225cc的立式引擎及其零部件（Vertical Shaft Engines Between 99cc and up to 225ccand Parts Thereof）發起反規避調查，審查從中國出口的某些型號的立式引擎是否規避了現行反傾銷和反補貼措施。

早在2020年4月，美國商務部就對上述產品發起反傾銷和反補貼調查，並在2021年3月作出反傾銷和反補貼終裁。

「反規避調查」是針對規避現行反傾銷或反補貼措施的行為發起的一項貿易救濟調查，目的是確保貿易救濟措施的實施效果。

公開資訊顯示，反規避調查的核心是「貿易方式、貿易管道」的改變。如經調查，確定存在規避行為的，國家可採取擴大徵稅範圍等必要的反規避措施，其打擊程度不亞於反傾銷及反補貼調查。

美國和中國5月在日內瓦舉行的會談中達成協議，雙方同意大幅降低高額關稅，為期90天。美中貿易戰休兵期將於8月中旬到期。

餐具 美國 反傾銷

延伸閱讀

大庭廣眾公然露Bra？Jennie演唱會「爆乳好身材不藏了」美國場放飛自我尺度無上限！

保護巴拿馬運河 美軍與巴警聯合演習

「開戰挺哪方」 澳洲總理晤上海書記：支持台海維持現狀

中國上半年對美貿易年減近1成 關稅戰影響明顯

相關新聞

省電大作戰！印度擬限制新冷氣最低溫度 專家建議不如「這樣做」

在冷氣銷量快速成長的印度市場，印度當局打算限制新冷氣的最低溫設定，以節省電力。不過專家說，提高空調的能源效率標準，會是更...

星國連3年登全球高奢最貴城市 報告：高資產族青睞

瑞士寶盛集團報告指出，新加坡連續第3年成為全球高奢消費最貴城市。穩定政治環境、安全社會及高品質教育與醫療等服務，是吸引高...

美對墨新關稅 進口番茄料馬上漲價10%

美國商務部決定退出1996年生效的「番茄暫停協議」(Tomato Suspension Agreement)，14日終止...

比特幣衝破12萬美元創新高！空頭慘被輾 分析師喊回檔就是上車機會

比特幣周一延續漲勢，首次突破12萬美元關卡，再創歷史新高價。投資人情緒日益樂觀，自比特幣擺脫長期盤整區間以來，市場對其能...

擋輝達AI晶片轉進中國 大馬祭30天出口審查令

馬來西亞將對美國高效能AI晶片的出口與轉運實施許可制度，顯示大馬政府正試圖防堵這類敏感科技暗渡陳倉流入中國大陸等地。

超越貝佐斯！這位女CEO上季大賣18億美元股票 高層套現第一名

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）上個月在結婚當天賣出價值數億美元的亞馬遜股票，不過，上季公司內部人士出脫自家持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。