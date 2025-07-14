香港民主派47人案上訴案開審 人權組織籲「糾正錯誤」

香港西九龍裁判法院週一（7月14日）開始審理「民主派47人初選案」（又稱「47人案」）的多起上訴案件，提出申請的12名被告包括：鄒家成、吳政亨、楊雪盈、林卓廷、梁國雄、何桂藍、余慧明、何啟明、鄭達鴻、陳志全、黃碧雲及黃子悅。

其中僅有黃子悅認罪，並針對其4年5個月的刑期提出上訴，其餘人士則是針對被裁定「串謀顛覆國家政權」罪成的定罪結果及刑罰提出上訴。另一名被告彭卓棋週一撤回上訴申請。

此外，香港律政司也針對律師劉偉聰早前被裁定罪名「不成立」的判決提出上訴。預計上訴案將耗時10天作出判決。

「47人案」中僅有2名被告獲判無罪，45人「串謀顛覆國家政權」罪成，被處以監禁4年2個月至10年不等。其中香港前立法會議員毛孟靜、譚文豪、郭家麒及範國威在今年4月已刑滿出獄。

週一，大批香港警察在西九龍法院周圍巡邏，現場戒備森嚴。法庭外從週日晚間開始就出現提前到現場排隊等待旁聽的民眾。

據路透社及港媒《獨立媒體》報導，有一位現年百歲的「大黃伯」是約100名排隊等候旁聽的市民之一，他受訪時表示：「見一次多一次，好久不見就來見一下那些人……他們不是罪犯。」

另一名何姓女市民說，她從週一早上6點就到現場排隊，並表示若47人犯法，那麼「我們投票的是不是也犯法」。

超過6個國家的外交官出席週一的上訴庭。此前，包括美國、歐盟在內的國家譴責港府打壓「47人案」具有政治動機，並呼籲立即釋放那些這些民主派人士。

國際特赦組織中國事務主任布魯克斯（Sarah Brooks）指出，週一的上訴聽證是香港法院糾正這場錯誤的機會。「只有推翻這些定罪，香港法院才能開始恢復這座城市的全球地位，成為一個尊重權利、允許人們和平表達觀點而不必擔心被捕的地方。」

布魯克斯表示，該組織今年7月初發布的報告顯示，香港《國安法》被定罪的絕大多數案件都是針對合法言論，「令人震驚的是，香港法院竟然縱容這種打壓行為，導致超過80％的被告被冤枉入獄」。

然而，香港和中國政府為司法機構的獨立性辯護，強調沒有人能凌駕於法律之上，並稱民主派人士獲得了公平審訊。

隨著香港《國安法》持續壓縮政治團體、媒體和公民團體的運作空間，香港最後兩個的民主派政黨—民主黨和社會民主連線分別在今年4月及6月宣布解散，並指出是受到越來越大的壓力。

民主黨主席羅健熙早前表示，做出解散決定是基於香港當前的政治局勢和社會氛圍，另有資深黨員接受美聯社訪問時指出，部分黨員被警告，若不解散就會面臨嚴重後果。

香港社會民主連線主席陳寶瑩上個月在記者會也稱，解散是「面對強大政治壓力下的艱難決定」，並與成員高喊「寧化飛灰，不作浮塵」。

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