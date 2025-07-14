川普對俄發表重大聲明前 中俄外長會面談對美關係

美國總統川普預定今天對俄羅斯發表「重大聲明」前夕，中國外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫13日舉行會談。新華社報導，王毅說，中俄關係當前重點是「共同應對動盪變革世界帶來的挑戰」；俄媒報導，兩人在會談中「討論了與美國的關係」。

不過，在中俄媒體報導中，都沒有提及王毅與拉夫羅夫（Sergei Lavrov）是否有談到川普（DonaldTrump）將對俄羅斯發表「重大聲明」，以及「與美國的關係」

等相關具體內容。新華社報導則說，雙方就朝鮮半島、「烏克蘭危機」、伊朗擁核等問題交換意見。

上海合作組織成員國外長理事會會議（上合組織外長會）將於15日在天津舉行，包括拉夫羅夫、印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）等人已先後抵達中國，準備參加會議。拉夫羅夫13日先抵達北京與王毅會談。

新華社報導，王毅對拉夫羅夫說，中俄關係是當今世界「最穩定、最成熟、最富有戰略價值」的一組大國關係。雙方始終從歷史縱深、戰略高度和長遠角度看待和推動兩國各領域合作。兩國外長保持密切接觸，有利於及時落實兩國元首達成的共識。

王毅表示，中俄當前的重點是共同籌備好下階段高層交往，深化全面戰略協作，促進各自發展振興，「共同應對動盪變革世界帶來的挑戰」。

他並宣稱，今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年，雙方還要辦好二戰勝利80週年系列紀念活動，維護二戰「正確歷史敘事」。

根據報導，拉夫羅夫表示，俄方願與中方一道，在兩國元首戰略引領下，深化各領域合作，推動俄中關係不斷取得新成果。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部事後發布消息，指王毅與拉夫羅夫討論了「與美國的關係」以及解決「烏克蘭危機」的前景，且觸及以伊衝突、朝鮮半島局勢等焦點問題。

俄羅斯外交部說，兩人重申，在涉及「彼此根本利益」的問題上，包括維護涵蓋所有地區和民族多樣性的主權、領土完整和國家統一，雙方將「堅定地相互支持」。