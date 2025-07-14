對岸啟用M503航線 陸國防部：勿製造安全焦慮

大陸民航局日前宣布啟用M503航線W121銜接線，台灣軍事專家稱，此舉壓縮台空防縱深及預警時間。對此，大陸國防部新聞發言人蔣斌表示，民進黨當局為一黨之私，藉此渲染所謂大陸軍事威脅，妄圖製造安全焦慮，不會得逞。

據央視新聞報導，在大陸國防部14日下午的例行記者會上，有記者問，針對大陸民航局宣布啟用M503航線W121銜接線，民進黨當局稱，此舉壓縮台空防縱深及預警時間，試圖徹底抹去海峽中線，對台構成軍事威脅。有媒體稱，此次調整正值台「漢光演習」即將舉行之際，可能導致兩岸局勢升溫。

蔣斌表示，台灣是中國的一部分，根本不存在什麼「海峽中線」。有關航線的設立和啟用是大陸主管部門根據民航發展管理需要開展的一項常規工作，對兩岸同胞都有利。民進黨當局為一黨之私，藉此渲染所謂「大陸軍事威脅」，妄圖製造安全焦慮，升高對立對抗，阻撓兩岸交流，不得人心、不會得逞。

蔣斌稱，當前兩岸關係緊張動盪的根源，在於民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。希望廣大台灣同胞看清民進黨當局的謀「獨」真面目，認清台獨分裂的嚴重危害，堅決反對台獨分裂行徑，共同維護台海和平穩定。