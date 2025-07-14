上合組織外長理事會 著重國際區域議題意見交換

上海合作組織外長理事會會議將於明天在天津召開。中國外交部今天表示，會議將就各領域合作與重大國際、地區問題交換意見，將簽署一系列決議和文件。

中國外交部今天下午召開例行記者會，由發言人林劍主持。

林劍表示，中國是上海合作組織（上合組織）2024至2025年輪值主席國，將於今年秋天在天津舉行峰會，這次外長理事會會議旨在為天津峰會做政治準備。

他提到，中國外交部長王毅將主持會議，成員國外長將在上合組織各領域合作以及重大國際和地區問題交換意見，將簽署一系列決議和文件。

林劍指出，中國願以本次會議為契機，踐行、弘揚「上海精神」—上合組織在行動，將與各方一起落實中國國家主席習近平提出的建設團結互信、和平安寧、繁榮發展、睦鄰友好、公平正義的上合組織共同家園重要倡議，凝聚更多合作共識，達成更多合作舉措。

中國外交部日前宣布，上合組織外長理事會會議將於15日在天津舉行。應中共中央政治局委員、中國外交部長王毅邀請，上合組織其他成員國外長和上合組織常設機構負責人將與會。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）將與會上合組織外長理事會會議，同時結合訪問中國行程，這是中印邊境衝突後，5年來印度外長首次訪中。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也將出席上合組織外長理事會會議。