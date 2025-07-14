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陸國防部：台獨武裝挑釁引戰 終將自取滅亡
針對台灣獲得美國168輛168輛M109A7自走榴彈砲，大陸國防部新聞發言人蔣斌表示，「以武拒統」是絕路，台獨武裝妄圖以卵擊石、挑釁引戰，最終只能是粉身碎骨、自取滅亡。
據央視新聞報導，蔣斌14日下午主持國防部記者會，有記者提問：據報導，台防務部門負責人近日稱首支「海馬」多管火箭飛彈連成軍，有效提升台軍精準打擊能力及整體防衛效能。此外，台防務部門批准向美國採購168輛M109A7自走榴彈砲。請問發言人有何評論？
蔣斌表示，民進黨當局企圖「倚美謀獨」，不惜「媚美賣台」，用台灣民眾的血汗錢向美國繳保護費，拿美製武器給自己壯膽打氣，完全是打錯了算盤、自欺欺人。 「以武拒統」是絕路，台獨武裝妄圖以卵擊石、挑釁引戰，最終只能是粉身碎骨、自取滅亡。
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