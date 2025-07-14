日本擬向菲律賓出口6艘巡防艦 陸國防部：妄圖攪局南海

針對日本計劃向菲律賓出口六艘二手巡防艦，大陸國防部新聞發言人蔣斌14日指出，近年來，日方突破和平憲法和「專守防衛」原則，不斷對外輸出武器裝備，妄圖拉「小圈子」攪局南海，給亞太地區製造不穩定因素。

蔣斌並要日本記取二戰教訓，在軍事安全領域謹言慎行，多做有利於維護地區和平穩定的事。

日本共同社本月6日曾引述日本政府相關人士消息指出，日本政府正在探討向菲律賓出口海上自衛隊的二手巡防艦。報導稱，日本防衛相中谷元與菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）6月在新加坡會面時已就此進行磋商。

報導稱，考慮到在東海和南海加強活動的中國，日本政府此舉意在加強菲律賓的應對能力並擴大與自衛隊的合作。日本將出口菲律賓的巡防艦為1989年以後服役的「阿武隈」型。

據央視新聞報導，蔣斌周一對此回應稱，「我們一貫主張，有關國家間的防務安全合作不應針對第三方或損害第三方利益。二戰期間，日本軍國主義對包括中國、菲律賓在內的周邊國家進行侵略和殖民統治，侵占南海諸島，負有嚴重歷史罪責。」

蔣斌並表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，中方敦促日方深刻反省、汲取歷史教訓，在軍事安全領域謹言慎行，多做有利於維護地區和平穩定的事。