快訊

慟！《無人知曉》31歲女星姜瑞夏癌逝 弟弟悲慟發文「來世換我照顧妳」

超越貝佐斯！這位女CEO上季大賣18億美元股票 高層套現第一名

高雄三元能源電池爆炸瞬間恐怖畫面曝 粉塵傾瀉男警跌倒、消防員閃避

印度外長蘇杰生訪中 稱兩國關係穩步改善

中央社／ 台北14日電

印度國防部長和國安顧問6月底訪中後，印度外長蘇杰生本週也造訪中國，並於今天在北京會見中國國家副主席韓正。蘇杰生說，印度總理莫迪與中國國家主席習近平喀山會晤後，兩國關係穩步改善。

綜合中國官媒新華社等陸媒今天報導，這是印度外長5年來首度訪問中國，蘇杰生（SubrahmanyamJaishankar）還將會晤中國外交部長王毅。中印2020年曾爆發邊境衝突，造成緊張局勢，直到去年10月兩國領導人舉行雙邊會晤才走出冰點。

據報導，韓正上午在北京會見蘇杰生時表示，去年10月習近平與莫迪（Narendra Modi）喀山成功會晤，引領中印關係重啟再出發。中印都是開發中大國、全球南方重要成員，做相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，是雙方正確選擇。

韓正進一步說，雙方要進一步落實兩國領導人達成的重要共識，堅持高層引領、穩步推進務實合作、尊重彼此關切，推動中印關係持續健康穩定發展。

據新華社，蘇杰生表示，莫迪與習近平喀山會晤後印中關係穩步改善。印方願以領導人共識為指引，保持印中關係發展態勢，推進互利合作，加強在多邊機制中的溝通協調。印方支持中方作為輪值主席國辦好今年的上海合作組織峰會。

關係 習近平 印度

延伸閱讀

邊境衝突後首次 印度外長將訪中 料談稀土、達賴

為何習近平缺席金磚峰會？台灣學者這樣說......

習近平3度警告？前內政部長爆大陸反泰國設賭場 貝東塔反擊

習近平考察山西 推動光電、氫能等新型能源

相關新聞

陸國防部：台獨武裝挑釁引戰 終將自取滅亡

針對台灣獲得美國168輛168輛M109A7自走榴彈砲，大陸國防部新聞發言人蔣斌表示，「以武拒統」是絕路，台獨武裝妄圖以...

日本擬向菲律賓出口6艘巡防艦 陸國防部：妄圖攪局南海

針對日本計劃向菲律賓出口六艘二手巡防艦，大陸國防部新聞發言人蔣斌14日指出，近年來，日方突破和平憲法和「專守防衛」原則，...

放行了！陸有條件批准新思科技收購安似科技股權案

在中美博弈大背景下，電子設計自動化（EDA）領域在全球產業界中扮演重要角色。大陸市場監管總局14日宣布，在收到美國半導體...

香港民主派47人案上訴案開審 人權組織籲「糾正錯誤」

香港西九龍裁判法院週一（7月14日）開始審理「民主派47人初選案」（又稱「47人案」）的多起上訴案件，提出申請的12名被告包括：鄒家成、吳政亨、楊雪盈、林卓廷、梁國雄、何桂藍、余慧明、何啟明、鄭達鴻、陳志全、黃碧雲及黃子悅。

對岸啟用M503航線 陸國防部：勿製造安全焦慮

大陸民航局日前宣布啟用M503航線W121銜接線，台灣軍事專家稱，此舉壓縮台空防縱深及預警時間。對此，大陸國防部新聞發言...

中共中組部副部長徐啟方 任港澳辦常務副主任

據大陸人力資源和社會保障部網站7月14日消息，大陸國務院任免國家工作人員：任命徐啟方為國務院港澳事務辦公室分管日常工作的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。