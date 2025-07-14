印度外長蘇杰生訪中 稱兩國關係穩步改善
繼印度國防部長和國安顧問6月底訪中後，印度外長蘇杰生本週也造訪中國，並於今天在北京會見中國國家副主席韓正。蘇杰生說，印度總理莫迪與中國國家主席習近平喀山會晤後，兩國關係穩步改善。
綜合中國官媒新華社等陸媒今天報導，這是印度外長5年來首度訪問中國，蘇杰生（SubrahmanyamJaishankar）還將會晤中國外交部長王毅。中印2020年曾爆發邊境衝突，造成緊張局勢，直到去年10月兩國領導人舉行雙邊會晤才走出冰點。
據報導，韓正上午在北京會見蘇杰生時表示，去年10月習近平與莫迪（Narendra Modi）喀山成功會晤，引領中印關係重啟再出發。中印都是開發中大國、全球南方重要成員，做相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，是雙方正確選擇。
韓正進一步說，雙方要進一步落實兩國領導人達成的重要共識，堅持高層引領、穩步推進務實合作、尊重彼此關切，推動中印關係持續健康穩定發展。
據新華社，蘇杰生表示，莫迪與習近平喀山會晤後印中關係穩步改善。印方願以領導人共識為指引，保持印中關係發展態勢，推進互利合作，加強在多邊機制中的溝通協調。印方支持中方作為輪值主席國辦好今年的上海合作組織峰會。
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