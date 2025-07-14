中共中組部副部長徐啟方 任港澳辦常務副主任

據大陸人力資源和社會保障部網站7月14日消息，大陸國務院任免國家工作人員：任命徐啟方為國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級）；免去李詠箑（女）的商務部國際貿易談判副代表職務。

與此同時，大陸國務院港澳辦官網已增加徐啟方個人資料。

徐啟方原任中共中央組織部副部長。7月4日，他已經以中共中央港澳辦、國務院港澳辦分管日常工作的副主任的身分公開亮相。據悉，他是接替擔任香港中聯辦主任的周霽。

港澳辦官網「辦領導」欄目已經增添徐啟方的資料，排名僅次於主任夏寶龍，是港澳辦「二把手」。

公開資料顯示，徐啟方生於1965年8月，長期在陝西工作，曾任安康市市長、寶雞市委書記、陝西省副省長等職。

2021年徐啟方調任海南，先後任海南省委常委、組織部部長、儋州市委書記、洋浦經濟開發區工委書記，海南省委副書記、省委政法委書記等職。2022年徐啟方調任中共中央組織部副部長，並曾任國家公務員局長職務。