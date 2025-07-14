快訊

報錯考科有原因？建臺高中董事會7:7 董事長懸缺10個月

翻盤有望？日韓最新談判進展曝 川普讚「這國有改變」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「主動出擊」：有大筆獎金入袋

聽新聞
0:00 / 0:00

中共中組部副部長徐啟方 任港澳辦常務副主任

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院正式任命徐啟方爲國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任。（新華社）
大陸國務院正式任命徐啟方爲國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任。（新華社）

據大陸人力資源和社會保障部網站7月14日消息，大陸國務院任免國家工作人員：任命徐啟方為國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級）；免去李詠箑（女）的商務部國際貿易談判副代表職務。

與此同時，大陸國務院港澳辦官網已增加徐啟方個人資料。

徐啟方原任中共中央組織部副部長。7月4日，他已經以中共中央港澳辦、國務院港澳辦分管日常工作的副主任的身分公開亮相。據悉，他是接替擔任香港中聯辦主任的周霽。

港澳辦官網「辦領導」欄目已經增添徐啟方的資料，排名僅次於主任夏寶龍，是港澳辦「二把手」。

公開資料顯示，徐啟方生於1965年8月，長期在陝西工作，曾任安康市市長、寶雞市委書記、陝西省副省長等職。

2021年徐啟方調任海南，先後任海南省委常委、組織部部長、儋州市委書記、洋浦經濟開發區工委書記，海南省委副書記、省委政法委書記等職。2022年徐啟方調任中共中央組織部副部長，並曾任國家公務員局長職務。

延伸閱讀

陸「電力超市」 試行不間斷交易

李家超：軟對抗肯定在香港存在 小人滿街須擦亮眼

李家超：夏寶龍促香港拆牆鬆綁「做好自己的事」

夏寶龍訪港5天 國安、經濟兩手抓 將出席國安法5周年論壇

相關新聞

中共中組部副部長徐啟方 任港澳辦常務副主任

據大陸人力資源和社會保障部網站7月14日消息，大陸國務院任免國家工作人員：任命徐啟方為國務院港澳事務辦公室分管日常工作的...

「開戰挺哪方」 澳洲總理晤上海書記：支持台海維持現狀

據稱美國總統川普要求日本和澳洲等盟邦表態，如果美中因台灣開戰，會如何應對，引發日澳不滿。正在訪華的澳洲總理艾班尼斯昨會晤...

宗馥莉非獨生女？3「同父異母」弟妹爭產21億美元

中國前首富、飲料巨頭娃哈哈集團創辦人宗慶後2024年病逝，其女宗馥莉接任該集團董事長。然而，宗馥莉接班後屢陷風波。環球時...

邊境衝突後首次 印度外長將訪中 料談稀土、達賴

上海合作組織成員國外長理事會會議將於15日在天津舉行，中國外交部日前宣布，印度外長蘇傑生將結合與會對中國訪問。這將是中印...

中首艘自主設計建造 智能自駕科考船「同濟」號交船

由中國中船旗下黃埔文冲自主設計建造，中國首艘海洋級智能綜合科考船「同濟」號13日在上海正式交付。與以往的科考船相比，「同...

王毅會俄外長稱 當前重點是籌備好下階段中俄高層交往

大陸外長王毅13日在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫，據大陸外交部新聞稿，王毅表示，當前重點是共同籌備好下階段兩國高層交往，深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。