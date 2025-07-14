王毅會俄外長稱 當前重點是籌備好下階段中俄高層交往

大陸外長王毅13日在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫，據大陸外交部新聞稿，王毅表示，當前重點是共同籌備好下階段兩國高層交往，深化全面戰略協作，促進各自發展振興，共同應對動盪變革世界帶來的挑戰。

據中俄兩國媒體早前報導，俄羅斯總統普亭將於8月31日至9月3日再次訪問中國大陸，期間預計出席8月31日至9月1日在天津舉行的上海合作組織峰會，以及9月3日在北京舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」。

普亭此行在中國大陸停留的時將達四天。據悉，2012年後，普亭就從未在單一國家停留超過三天。

拉夫羅夫此次赴陸是為出席15日在天津舉行的上海合作組織成員國外長理事會會議。王毅在會見拉夫羅夫時表示，中俄關係是當今世界最穩定、最成熟、最富有戰略價值的一組大國關係。雙方始終從歷史縱深、戰略高度和長遠角度看待和推動兩國各領域合作。

王毅說，兩國外長保持密切接觸，有利於及時落實兩國元首達成的共識。王毅強調，上合組織是開展全面戰略協作、倡導多邊主義、加強務實合作、增進全球南方團結的重要平台。中方現任輪值主席國，願同俄方及其他成員國共同籌備好天津峰會，規劃未來發展方向，賦能各領域合作，推動上合組織建設邁上新台階。

王毅並稱，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，雙方還要辦好二戰勝利80周年系列紀念活動，維護二戰正確歷史敘事。

據大陸外交部新聞稿，拉夫羅夫表示，俄方願同中方一道，在兩國元首戰略引領下，深化各領域合作，推動俄中關係不斷取得新成果。俄方將繼續全力支持中方擔任上合組織輪值主席國，加強在上合組織等框架下溝通協作，推動天津峰會取得圓滿成功。

雙方還就朝鮮半島、烏克蘭危機、伊朗核等問題交換了意見。

俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯外交部通報稱，拉夫羅夫重申將在事關兩國根本利益的問題上相互支持。雙方並就上合組織框架內的合作問題深入交換了意見，對即將舉行的上合組織成員國元首理事會會議以及「上合+」形式最高層面會談的實質性內容予以關切。

「上合+」是指上海合作組織在其原有成員國基礎上，積極拓展與其他國家和地區的合作與交流的倡議。此一概念旨在通過加強與非成員國的合作，推動區域安全、經濟發展和人文交流等多方面的合作。

上海合作組織（SCO）於2001年6月15日在上海宣布成立，現有10個正式成員國，包括中國、印度、俄羅斯、巴基斯坦、哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克、伊朗、亞塞拜然。另有2個觀察員國、14個對話夥伴。

去年7月上海合作組織峰會在哈薩克首都阿斯塔納舉行時，已首次採行「上合+」的新模式會議，在峰會期間，邀請上合組織觀察員國領導人及相關地區國家領導人，與上合組織國家領導人討論共同關心的議題。此外，去年峰會還邀請聯合國秘書長古特瑞斯等國際組織官員參加。