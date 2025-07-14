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盧比歐首會王毅：中國未警告勿讓台灣總統過境美國

中央社／ 華盛頓13日專電

背負中國制裁的美國國務卿盧比歐日前與中國外長王毅歷史性會晤，當記者問到王毅有無警告「勿讓賴總統以過境簽證途經美國」時，盧比歐回覆「沒有，這不是警告性質的會議」，兩人也沒有談到台灣正在舉行的漢光演習。

對中鷹派的盧比歐（Marco Rubio）在中國2度制裁下隨著總統川普（Donald Trump）上任，11日於馬來西亞舉辦的東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場邊會見王毅。

他同日回應媒體對王毅是否警告勿讓總統賴清德過境時，做出上述回覆，並說美國當然理解中國對台灣的立場，「他們已經說得很清楚，也說了多年。但是這不是一場雙方互相警告對方任何事情的會面。這次會面非常具有建設性，也很有成效」。

賴總統去年底出訪首站過境夏威夷，中國外交部表示反對，並向美方提出嚴正交涉。

媒體追問是否有談到台灣或是台灣舉行的軍事演習時，盧比歐表示，「沒有談到演習的問題」，中方已表達對台灣的立場，他們的立場對任何人來說都不是秘密，「我們的立場也相當公開地表達過了」。

他重申，會面並不是一場談判，也不是就某個議題來回爭論，而是建立建設性的基礎，以便後續在貿易等多個領域繼續對話。

「盧毅會」正值美中貿易緊張局勢升溫。中國本週警告美國下個月不要恢復對中國輸美產品徵收高額關稅。記者11日問到，川普與中國國家主席習近平是否可能舉行會談，盧比歐回覆說「可能性很高」，但目前還沒有確切日期。

他表示，需要營造合適的氛圍及成果，讓川普訪中行不只具象徵性，而是能有實質收穫，但雙方都有很強的意願要推動這件事，總統想要這麼做，中方也希望能促成。「習主席也曾公開表示過這一點。我認為這（川習會）應該會發生」。

美日關係方面，日本首相石破茂日前提到日本在安全保障與能源領域「必須努力擺脫」對美國的依賴，對此盧比歐淡化外界對於美日關係的疑慮，表示「沒有戲劇性事件或分歧」。

他向媒體表示，不認同有報導稱美國向日本施壓以大幅增加日方的國防開支。他主張美國是「鼓勵」日本投資特定能力，並不等於「要求」，「這與投入金錢多寡關係不大，而是關乎他們能採取哪些具體作為」。

英國「金融時報」（Financial Times）上月報導，美國要求日本增加比先前要求還多的國防支出後，日本取消雙邊防長與外長的年度會議。

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