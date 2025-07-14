印度外長將訪陸 與王毅會談

上海合作組織成員國外長理事會會議將於十五日在天津舉行，大陸外交部日前宣布，印度外長蘇傑生將結合與會對大陸訪問。這將是中印兩國二○二○年爆發邊境衝突後，印度外長逾五年來首次訪問大陸。蘇傑生上一次訪陸是二○一九年八月，已將近六年前。

上合組織是一個由大陸、俄羅斯牽頭的多邊組織，目前有十個成員國，包括印度、巴基斯坦、伊朗等。

彭博日前引述知情人士指出，蘇傑生將先在北京與王毅舉行雙邊會談，隨後前往天津出席上合組織外長理事會會議。知情人士補充指，兩位外長在峰會之外單獨會晤，凸顯了雙方修復緊張關係的努力。知情人士稱，兩人預計將討論一系列議題，包括大陸對印度的稀土供應、藏人精神領袖達賴喇嘛的繼任問題、近期印度與巴基斯坦的緊張局勢，以及兩國恢復直航等事宜。

報導稱，雙方官員可能也在為印度總理莫迪今年秋季出席上合組織領導人峰會做準備。大陸駐印度大使四月曾告訴印度媒體，莫迪已就出席該峰會「受到熱情邀請」，但新德里方面尚未確認其是否出席。

知情人士並稱王毅本月也將訪印度，與印度國家安全顧問多瓦爾討論邊境問題。