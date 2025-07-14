澳總理：不希望台海現狀改變

澳洲和日本據報被美國政府要求表態在台海戰爭中的角色，以及增加國防開支，以應對大陸對台灣的威脅日益加劇的擔憂。對此，正在中國大陸進行訪問的澳洲總理艾班尼斯昨天在上海回應，澳洲不支持對台灣採取任何單方面行動，也不希望（台海）現狀發生任何改變。

中澳關係自艾班尼斯政府上台後好轉，這是他以總理身分第二次訪問大陸，也是他五月連任後的首訪。他率領龐大商界代表團同行，訪問聚焦增進雙邊經濟合作關係。他上一次訪陸是二○二三年十一月。

英國金融時報十二日報導，美國國防部負責制定政策的次長柯伯吉最近在與日、澳兩國國防官員會談時，要求日澳表態，如果美國和大陸因台灣問題而爆發戰爭時，他們將扮演什麼角色？

對此，澳洲廣播公司（ＡＢＣ）報導，艾班尼斯昨在上海訪問期間受訪時回應，澳洲不支持對台灣採取「任何單方面行動」，並指其在國防和援助方面的支出是為了促進地區的和平與安全。「我們的立場很明確，且始終如一，我們不希望（台海）現狀發生任何改變。」報導形容，艾班尼斯迴避了有關台灣和美國國防需求的問題。

報導引述一位美國政府消息人士指，美方官員建議澳洲應就一旦美國陷入戰爭，如何部署透過ＡＵＫＵＳ協議獲得的維吉尼亞級核潛艦，向川普政府作出明確保證，但澳方已拒絕了美方官員的提議。

艾班尼斯當被問到，在美國本身採取戰略模糊立場的情況下，是否有資格要求澳洲就台海戰爭作出明確回應承諾時，艾班尼斯並未正面作答，而是表示「這個問題本身就是答案」。

艾班尼斯訪中時程自十二至十八日，昨在上海與上海市委書記陳吉寧會面時表示，澳洲政府非常重視與大陸的關係，希望以冷靜而穩定的方式處理澳中互動，並指此訪將聚焦增進包含貿易、氣候變遷、鋼鐵脫碳、旅遊業等領域的雙邊經濟合作關係。陳吉寧說，大陸與澳洲是彼此的重要夥伴，同時也是亞太地區的重要力量，更是在世界多極化進程中的關鍵角色。

與陳吉寧會晤後，艾班尼斯於Ｘ平台發文表示，澳中關係對澳洲的經濟與安全至關重要。他也在另一支影片提到，他帶了資源產業、觀光業和教育等領域的商界代表團同行，以提升澳洲的經濟利益。

艾班尼斯結束在上海與企業界人士交流後將前往北京，十五日與大陸國務院總理李強舉行澳中總理年度會晤，並將會見大陸國家主席習近平、大陸全國人大常委會委員長趙樂際。