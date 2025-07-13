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「旋轉門」腐敗典型！中證監前法律部副主任吳國舫雙開

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸證監會錢法律部副主任吳國舫被「雙開」，並被中共中央紀委監委點名是政商「旋轉門」腐敗的典型。（圖／取自北京日報）
大陸證監會錢法律部副主任吳國舫被「雙開」，並被中共中央紀委監委點名是政商「旋轉門」腐敗的典型。（圖／取自北京日報）

中共中央紀委國家監委駐大陸證券監督管理委員會紀檢監察組、江蘇省紀委監委13日公告，大陸證監會原法律部副主任吳國舫被「雙開」（指開除黨籍與公職）。理由是將公權力異化為謀取私利的工具，嚴重損害證券監管形象。從證監會離職後仍利用曾擔任職務職權形成的便利條件，繼續謀取所謂「投資機會」，是政商「旋轉門」腐敗的典型。

「旋轉門」，指的是個人在公共部門和私人部門之間雙向轉換角色、穿梭交叉為利益集團牟利的機制。其中一個類型是，由政府進入私人部門的「旋轉門」，由以前的政府官員充當遊說者後，利用自己與政府的聯繫來為所代表的團體謀取特別的利益。為防止前述狀況發生，許多國家在公務人員立法上多會設立「旋轉門條款」，讓公務人員離職後能進行利益迴避。

據大陸證監會官網公告內容指出，吳國舫對黨不忠誠不老實，與多人串供，處心積慮對抗組織審查；違反中共中央八項規定精神，違規收受禮品、消費卡，違規接受宴請；違反組織要求，不如實報告個人有關事項；喪失廉潔底線，違規持有非上市公司股份，長期借用他人帳戶違規買賣股票。以「入股」擬上市公司為名非法收受財物，數額巨大。

公開資料顯示，吳國舫於1971年，自2000年7月起先後在全國人大常委會法制工作委員會、大陸證監會供職，曾任證監會法律部處長、創業板股票發行審核委員會委員（兼）、發行監管部處長、北京市中關村管委會主任助理（掛職）、大陸證監會法律部副主任，中國銀河證券執行委員會委員、業務總監等職務。

引發關注外界關注的是，吳國舫曾連任三屆創業板發審委委員，這也意味他任公務員期間在審批創業板公司時具有一定權力。

去年11月19日，時任國信證券分管投行業務副總裁的吳國舫曾被傳失聯，當時距離吳國舫正式加入國信證券尚不足一年。南財快訊報導，當時以投資者身分致電國信證券，該公司證券部相關人士回應，暫未掌握相關情況。

法律 創業 主任

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