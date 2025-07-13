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共軍異常接近日機？陸國防部：日艦機抵近偵查才是根源

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
日本共同社報導，日方人士稱中國軍機9日在東海異常接近自衛隊飛機。圖為中國海軍戰機在珠海進行性飛行訓練，僅為示意圖。（新華社）
日本共同社報導，日方人士稱中國軍機9日在東海異常接近自衛隊飛機。圖為中國海軍戰機在珠海進行性飛行訓練，僅為示意圖。（新華社）

日本防衛省日前公布中共軍機「異常接近」日機，對此，大陸國防部新聞發言人蔣斌13日回應稱，日方艦機對中方抵近偵察滋擾，是造成中日海空安全風險的根源。中國軍機處置行動合理合規。

蔣斌表示，近日，日本航空自衛隊偵察機多次進入中國東海防空識別區進行抵近偵察，中國軍機依法對其查證識別、跟蹤監視，相關處置行動完全正當合理、專業規範。「我們希望日方與中方相向而行，為兩國關係穩定發展創造氛圍。」

大陸外交部發言人林劍此前也反駁稱「日本艦機對中國正常軍事活動進行抵近偵察，是造成海空安全風險的根源。中方敦促日方停止此類危險行為」。

日本共同社10日引述多名日本政府相關人士說法報導，日本周邊的東海上空9日發生了中國軍機接近航空自衛隊飛機飛行的情況。中國軍機6月也在太平洋上空連續兩天接近海上自衛隊飛機，日本政府表示了「嚴重關切」，且強烈要求中方不再發生此類事件。

此外，共同社報導也稱，中國在日本周邊的活動正趨於活躍。 6月7日和8日，從在太平洋開展活動的中國海軍航空母艦「山東艦」起飛的殲-15戰機接近實施警戒監視的海自P-3C巡邏機，在沒有高度差的狀態下接近至距離約45公尺，並且在前方約900公尺處橫穿。

日本防衛省曾於2014年5月和6月也發布消息稱，中國軍機在東海異常接近自衛隊飛機。

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