印度外長蘇杰生訪問中國 5年來首次

中國外交部12日宣布，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）即將赴天津參加上海合作組織成員國外長理事會會議並訪問中國。這是中印邊境衝突後，5年來印度外長首次訪中。

根據中國外交部官網，其發言人12日宣布，上海合作組織成員國外長理事會會議將於15日在天津舉行。應中國外交部長王毅邀請，上合組織其他成員國外長和上合組織常設機構負責人將與會。各方將就上合組織各領域合作以及重大國際和地區問題交換意見。其中，印度外長蘇杰生還將結合與會訪中。

港媒星島日報報導，這將是蘇杰生自2020年中印邊境衝突後首次訪問中國。另有消息指，王毅本月也將到訪印度，與印度國家安全顧問多瓦爾討論邊境問題。