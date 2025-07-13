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南海仲裁9周年 陸批不符海洋法公約「別再拿廢紙說事」

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
今年5月，菲律賓農業部漁業暨水資源局（BFAR）譴責中國海警船（左）在南海希望礁附近使用水砲，側面撞擊了一艘正在執行研究任務的菲律賓漁業船。美聯社
今年5月，菲律賓農業部漁業暨水資源局（BFAR）譴責中國海警船（左）在南海希望礁附近使用水砲，側面撞擊了一艘正在執行研究任務的菲律賓漁業船。美聯社

南海仲裁案九周年之際，面對菲方要求遵守裁決，大陸外交部昨強調，不接受、不承認所謂「裁決」，還提及裁決將現由陸方實控的太平島判定為岩礁而非島嶼，完全不符合「聯合國海洋法公約」規定。

南海仲裁案由菲律賓以大陸在南海中菲爭議海域基於「九段線」的海洋權益主張，及中方的海洋執法和島礁開發活動違反「聯合國海洋法公約」等為由，向國際海洋法法庭提出。二○一六年七月十二日，仲裁庭在中方缺席下公布結果，支持菲律賓的幾乎全部訴求。

適逢仲裁案九周年，菲律賓外長拉薩洛透過影片呼籲大陸遵守判決結果，大陸外交部昨發布發言人答問，強調三點立場，稱南海仲裁案違反國際法基本原則、違反聯合國海洋法公約、違背南海的基本事實。

大陸外交部發言人稱，菲律賓單方面發起仲裁，違反南海各方行為宣言，菲方也無視中方聲明，仲裁庭「越權審理」侵害中方權利，裁決存在嚴重錯誤等。

大陸外交部並提及由我方實控的太平島，表示裁決把南沙最大島嶼，有五十萬平方公尺的太平島判定為岩礁而非島嶼，進而認定南沙群島沒有任何島礁可以產生專屬經濟區和大陸架，完全不符合聯合國海洋法公約，「如果按這一標準，很多國家的主張都是非法的，世界海洋格局將被改寫」。

大陸外交部強調，大陸致力於推動早日達成南海行為準則，奉勸有關國家不要再拿非法裁決「這張廢紙」說事。

大陸駐菲律賓大使館昨也就美、英、加拿大、德國、日本駐菲律賓大使在上述菲方論壇活動上，指控中方在南海的主張缺乏依據等發言回應稱，美方等企圖逼迫中方接受非法裁決，這種行徑注定是徒勞的，中方對此堅決反對。

菲律賓 聯合國 太平島 南海仲裁 南沙群島

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