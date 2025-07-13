為川普訪華鋪路？王毅會魯比歐 未談台灣與中美摩擦

大陸外長王毅十一日在吉隆坡會晤美國國務卿魯比歐，據中方發布，雙方均認為是「積極、務實、建設性的」。陸方分析人士認為，此次是為美國總統川普可能的北京行做準備，並指由於魯比歐仍在中方制裁名單上，所以需要在第三方進行外長會晤。

此次出席東亞合作年度系列外長會，是魯比歐上任後的首次亞洲行，也是首次與王毅見面，為川普第二任內兩國的最高層會談之一，陸媒深圳衛視直新聞報導稱，雙方的積極對話將增加兩國元首舉行峰會的可能性，從而進一步緩和美中緊張關係。

環球網也引述分析人士指，在馬來西亞的會晤提供一個兩人在中立場合接觸的機會，可能為兩國更常態化的溝通鋪平道路，也為川普可能的北京之行做準備。

大陸外交學院國際安全研究中心主任凌勝利認為，川普先前曾釋放訪陸的信號，在這之前兩國外交部門溝通特別重要，考慮魯比歐還在中方制裁名單，需要在第三方通過外長會晤為兩國更加頻繁的高層會晤做一些準備性的工作。

解放日報還稱，近來美方有意與中方會談有關經貿、俄烏衝突等事項下，美財長、商務部長近日相繼表示將和大陸展開第三輪貿易談判，中美外長接觸不排除有為相關會談創造條件的意圖。

外媒法廣報導另分析指，此次王毅與魯比歐會面，中方聲明與以往不同，沒有提及摩擦點，甚至沒有台灣，相對二月兩人首次通話時緩和，中方也沒有強調是「應約」。分析稱，如果這被視為為川習會開路的會談，雙方會談的場面讓人懷疑這將在短期內會成為現實。

王毅昨天在結束東亞合作年度系列外長會後接受陸媒採訪時說，與魯比歐會見時，雙方的一個共同著眼點，就是要把兩國元首達成的重要共識真正變成具體的政策和實際的行動，確保中美兩艘巨輪，不偏航、不失速，更不能相撞。