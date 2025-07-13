澳洲總理艾班尼斯訪陸 帶上商界代表團 盼就分歧坦誠對話

應大陸國務院總理李強邀請，澳洲總理艾班尼斯昨起展開為期六天的中國行，這是他第二次以總理身分訪陸，預計與大陸國家主席習近平、李強會面，雙方可能討論涉及經貿、稀土、人工智慧，甚至是收回中企對澳洲達爾文港的經營權等議題。啟程前，艾班尼斯表示，雙方能就分歧進行坦誠的對話。

艾班尼斯此行將訪問北京、上海與成都，時間為十二至十八日，他先前已表態，會與習近平會談，內容不排除任何議題，希望加強兩國在人工智慧、綠色能源和數位經濟領域的合作。

據法廣網報導，他昨天行前對媒體說，兩國在可以合作的地方合作，但在必須分歧的地方分歧。不過，他也強調，「我們有能力就這些分歧進行坦誠的對話」。

法廣報導稱，過去十年來，中澳雙方存在許多分歧，涵蓋國安到更廣泛的太平洋地區利益。在此之前，自二○一七年貿易戰，和後續澳洲配合美國對大陸華為、中興頒布5G禁令以來，兩國關係惡化，直到艾班尼斯上台後才陸續緩和，去年底大陸解除對澳洲龍蝦進口禁令，也代表前一波大陸對澳洲貿易限制已經解除。

報導還指，本次訪問正值美國總統川普通過大規模徵收關稅，讓全球貿易格局重新洗牌之際，這將引發美國盟友們的疑慮，而澳洲希望能在北京與華府間找到某種平衡。

本次，艾班尼斯將率領由礦業、教育和農業部門的商界領袖組成的代表團訪陸，重點將是經貿交流。這是他繼二○二三年訪陸，打破兩國七年來凍結的外交關係後的第二次訪問。

港媒南華早報報導，除討論經貿等常規議題外，艾班尼斯可能還將與習近平討論，涉及澳洲北部達爾文港租給陸企九十九年的爭議。

另，據大陸外交部網站，在艾班尼斯訪華前，大陸外交部長王毅十一日在吉隆坡會見澳洲外交部長黃英賢。王毅表示，過去三年，中澳關係穩定下來、實現轉圜並取得正面成果，證明只要堅持夥伴關係的正確定位，兩國關係就能穩定發展，不斷取得成果。澳方奉行理性務實的對華政策，符合兩國利益，也符合時代潮流。

黃英賢表示，澳方發展積極務實的對華關係，雙方正抓緊籌備高層交往，期待能有正面成果。澳中在貿易、旅遊等領域對話合作持續取得進展，人員往來日趨活躍。澳方堅持奉行一個中國政策沒有變化，不支持「台獨」，願同中方坦誠溝通、深化合作，推動兩國關係持續向好發展。